A transformação de Dan Ricciardo de um adolescente reservado para uma das personalidades mais vibrantes da Fórmula 1.

Um piloto australiano acumulou um currículo que deixaria muitos com inveja no mundo das corridas - oito vitórias e 32 pódios, o que o coloca em 35º lugar na lista all-time.

Ele terminou no top 3 do Campeonato Mundial de Pilotos duas vezes e superou o renomado Sebastian Vettel na classificação durante a última temporada da Vettel na Red Bull Racing. Mas o que realmente o diferencia pode ser sua durabilidade. Estreando em 2011, ele competiu em 14 temporadas consecutivas da F1, somando 1.329 pontos em 256 corridas.

Ele manteve seu sorriso ao longo de tudo isso. Apelidado de "Honey Badger" por sua personalidade amigável e natureza tenaz na pista, esse piloto passou da inexperiência aos 21 anos para se tornar um veterano estabelecido conhecido por suas aplicações de frenagem tardias e manobras de ultrapassagem ousadas.

Entre as figuras mais populares do esporte, ele entende a influência que pode ter na próxima geração.

"À medida que envelheço, reconheço que tenho essa plataforma ou capacidade de possibly inspirar alguém como eu que tinha cinco, seis ou dez anos", disse ele durante uma entrevista exclusiva com a CNN Sport. "E isso é legal. Eu gostaria de oferecer algo para uma criança ter como objetivo."

Mesmo sendo o quarto piloto mais velho na grade aos 35 anos, ele está mais do que disposto a compartilhar seu conhecimento com seus competidores.

"Estou bem sendo o cara mais velho que tenta passar algum wisdom", brincou ele.

Raízes na Austrália

Nascido em Perth, na Austrália Ocidental, e fã de Formula One desde a infância, seu último filme, "Drive the Dream 2", celebra suas raízes.

Juntando-se a seu amigo de longa data Blake Mills para uma viagem de carro pelo estado natal, eles exploraram sua paisagem e cultura.

"Blake e eu somos amigos desde a infância. Na verdade, corremos juntos de kart. Ele viajou do mundo todo para passar tempo comigo e me ver correr", explicou Ricciardo. "Decidimos, 'Vamos passar tempo juntos, mas vamos explorar a Austrália Ocidental'."

A viagem incluiu uma visita à Caverna Ngilgi, um local importante na folclore australiana aborígene.

"Josh foi nosso ancião aborígene que nos levou pela caverna e nos mostrou tudo... Tudo lá dentro, eu nunca tinha experimentado nada igual", compartilhou ele. "Ele explicou tudo para nós e depois tirou seu didgeridoo e começou a tocar, que é um instrumento australiano muito icônico. E foi tão sereno e quieto lá embaixo."

Durante a viagem, eles também tentaram esportes radicais como surfe e mountain bike.

"As corridas me dão essa descarga de adrenalina, mas quando não estou correndo, ainda procuro algo assim... Ainda não peguei o golfe."

A Austrália tem um histórico de sucesso na F1. Com apenas 15 pilotos que começaram pelo menos uma Grand Prix, o país esteve no pódio 137 vezes e 44 vezes no degrau mais alto.

Dois pilotos australianos até venceram o Campeonato Mundial de Pilotos - Jack Brabham, que conquistou o título em 1959 e 1960 antes de se tornar o primeiro piloto a vencer em seu próprio carro para a equipe Brabham, e Alan Jones, que se tornou o segundo campeão australiano em 1980.

Ricciardo fez sua estreia na F1 em 2011, substituindo o também australiano Mark Webber na Red Bull três anos depois. Atualmente, ele compete contra o mais novo vencedor de corridas do esporte, Oscar Piastri, nascido em Melbourne, que substituiu Ricciardo na McLaren em 2023, com outro piloto australiano, Jack Doohan, prestes a se juntar à Alpine em 2025.

Orgulhoso de representar seu país na F1, Ricciardo espera continuar inspirando a próxima onda de pilotos australianos.

"Somos uma nação muito esportiva, e os esportes motorizados estão crescendo significativamente", disse Ricciardo. "É muito legal representar o país e espero inspirar a próxima geração."

'Nunca completamente satisfeito'

A carreira de Ricciardo na F1 foi uma montanha-russa. Depois de uma troca no meio da temporada para a HRT em 2011 e passar seu ano de estreia com a equipe, ele se mudou para a equipe júnior da Red Bull, Toro Rosso, em 2013, antes de garantir uma vaga na equipe principal.

Ele tinha uma tarefa desafiadora pela frente, substituindo o confiável Webber e fazendo parceria com Vettel, que estava fresco de outras quatro conquistas consecutivas do título mundial.

O australiano provou seu valor além de apenas acompanhar, conquistando a vitória na sétima etapa no Canadá e garantindo vitórias consecutivas na Hungria e na Bélgica mais tarde naquela temporada. Ele terminou no pódio oito vezes naquela temporada e ficou em terceiro lugar no campeonato, atrás de Lewis Hamilton e Nico Rosberg da Mercedes e à frente de Vettel, que ficou em quinto lugar.

Quatro anos de prosperidade adicional com a equipe austríaca seguiram. Ricciardo conseguiu colocar o subpar RB11 no pódio duas vezes em 2015 e ficou em terceiro lugar novamente em 2016, conquistando quatro vitórias adicionais durante a era turbo-híbrida dominada pela Mercedes, incluindo uma vitória impressionante em Mônaco em 2018.

No entanto, 2018 marcou o fim da associação de Ricciardo com a Red Bull, quando ele deixou a equipe no final da temporada para se juntar à Renault. Coincidentemente, Max Verstappen assinou um contrato de longo prazo com a Red Bull em torno do mesmo período.

Dois anos se passaram com Ricciardo na Renault, após os quais ele fez uma mudança questionável para a McLaren. Ele lutou para manter a velocidade na corrida pela qual era reverenciado, frequentemente não conseguindo igualar o ritmo do companheiro de equipe Lando Norris em 2021 e 2022. Apesar disso, sua primeira temporada com a McLaren teve um destaque notável, já que garantiu sua vitória mais recente e a primeira vitória da McLaren desde 2012 no Grande Prêmio da Itália.

A cena da Fórmula 1 ficou sem a presença de Ricciardo em 2023 pela primeira vez em mais de uma década, mas antes da temporada, ele escolheu reassumir a família Red Bull como piloto de testes e reserva da equipe, uma decisão que acabou sendo inteligente. Ele substituiu Nyck de Vries no meio da temporada pela equipe júnior, que foi renomeada para AlphaTauri e reformulada como a "equipe irmã" da Red Bull.

Após competir por cinco equipes distintas e quatro nas últimas seis temporadas, Ricciardo destacou a valiosa experiência que ganhou ao transitar entre equipes e aproveitar novas oportunidades.

"Pular de equipe pode ser perturbador às vezes", ele reconheceu à CNN. "Mas também é uma chance de crescer e aprender, já que você é lançado em um novo ambiente com novas pessoas. Todos têm sua própria maneira de operar, então é uma oportunidade de pegar algumas técnicas frescas ou novos métodos de trabalho ou disciplina ou ética de trabalho, e assim por diante."

Ricciardo já alcançou quase tudo na Fórmula Um, mas seu objetivo final ainda lhe escapa ao longo de sua carreira.

"Estou satisfeito", ele afirmou. "Quero dizer, não me entendam mal, se isso acabasse hoje, eu estaria satisfeito com o que conquistei. Mas, ao mesmo tempo, você nunca fica completamente satisfeito porque a razão pela qual comecei a correr na Fórmula Um foi para me tornar campeão mundial."

"Acabei em terceiro lugar algumas vezes, do que fui orgulhoso. Venci algumas corridas. Então, sim, estou satisfeito com alguns dias que tive no esporte ou alguns anos que tive", ele continuou. "Mas,Ultimamente, o objetivo era ser campeão mundial, e é algo que ainda vou buscar até o dia em que me aposentar."

Realidades da Red Bull

O retorno de Ricciardo à Red Bull marcou um momento de volta aos quadrados para ele, já que havia ingressado na academia da equipe em 2008.

A equipe irmã foi renomeada antes da temporada de 2024, adotando o título atraente de Visa Cash App RB Formula One Team, frequentemente referido como RB. A equipe atualmente ocupa a sexta posição no campeonato de construtores, com Ricciardo em 14º lugar no campeonato de pilotos.

Pilotos associados à Red Bull estão frequentemente sob intenso escrutínio, dado à reputação da empresa de ser implacável com seus pilotos e fazer mudanças rápidas em suas escalações se os pilotos não estiverem entregando. De Vries, Albon e Gasly já caíram sob o machado da Red Bull nos últimos anos, mas Ricciardo abraça a pressão, afirmando que "me habituei e aprendi a gostar dela".

Ele acrescentou: "Quando entrei no esporte e me mudei para a Europa, eu era – talvez algumas pessoas achariam difícil de acreditar – eu era bastante tímido, não a pessoa mais confiante. E eu acho que eu também... apenas bastante jovem e imaturo. Então, ser contratado pelo programa da Red Bull quando tinha 18 anos... ter essa responsabilidade, essa pressão, tudo isso, me forçou a crescer."

"Sim, há essa pressão que vem com estar na família Red Bull, mas eu sei que é isso que me traz o melhor de mim. Acho que porque sou uma pessoa relativamente relaxada, às vezes preciso de um pouco disso para me sacudir e dizer: 'Vamos lá'.”

Ricciardo está prestes a se tornar um agente livre no final do ano, com o altamente cotado piloto júnior da Red Bull, Liam Lawson, à espera de uma oportunidade full-time na F1. No entanto, se Ricciardo entregar pelo resto da temporada, ele pode continuar a ser ligado a uma mudança para cima na grade. Apesar de ter um contrato para as próximas duas temporadas, o segundo piloto atual da Red Bull, Sergio Pérez, está sob pressão devido a recentes lutas.

"Neste ponto, estou focado em um objetivo específico e prefiro minimizar distrações", ele mencionou.

Quanto aos próximos capítulos da vida deste indivíduo na Austrália, eles são esperados para ter o mesmo nível de intriga que o resto de sua jornada.

