A Times Square será designada "zona livre de armas" a partir de quinta-feira, com a entrada em vigor da lei sobre armas de Nova Iorque

A lei foi assinada pela Governadora Kathy Hochul em julho, em resposta a uma decisão controversa do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que anulou uma lei estatal que restringia o porte de uma arma de fogo oculta fora de casa.

A lei define as áreas consideradas "sensíveis" onde a posse de armas de fogo será ilegal e inclui Times Square, um dos destinos turísticos mais movimentados do mundo, que atrai cerca de 360 000 pessoas diariamente.

Outras áreas que a lei define como sensíveis incluem edifícios do governo, escolas, instalações de cuidados de saúde, locais de culto e transportes públicos. As pessoas que transportam uma arma num local proibido podem ser acusadas de um crime ao abrigo da lei.

O Conselho da Cidade de Nova Iorque ainda está a trabalhar nos pormenores de um projeto de lei que irá delinear os limites de Times Square, que se estende pela região de Midtown, no distrito de Manhattan.

Para garantir que haja diretrizes na quinta-feira, a Times Square estará sob regras de emergência criadas pelo Departamento de Polícia de Nova York e pela cidade, disse a porta-voz do conselho, Breeana Mulligan, à CNN.

Há várias excepções às regras, incluindo para quem vive na zona, para quem trabalha na zona ou para quem está de passagem por Times Square.

Espera-se que novos sinais de "zona livre de armas" sejam afixados em Times Square na quarta-feira. Serão colocadas em todos os pontos de entrada e saída da zona, de acordo com Robert Barrows, o diretor das operações legais da polícia de Nova Iorque.

Para ajudar as pessoas a perceberem quais são as zonas livres de armas, a cidade também irá implementar painéis de mensagens vídeo em determinados locais.

Outros aspectos da nova lei incluem um processo de licenciamento rigoroso para obter uma licença de porte oculto, e também exige verificações de antecedentes para a venda de munições.

De acordo com a medida, os proprietários de armas serão obrigados a guardar as armas de fogo em locais seguros nas suas casas se viverem pessoas com menos de 18 anos - um aumento em relação à idade anteriormente estabelecida de 16 anos.

Esforços para controlar a compra de armas

A nova lei surge numa altura em que a cidade de Nova Iorque se debate com a violência provocada pelas armas, apesar das tentativas do Presidente da Câmara, Eric Adams, de a travar através de um plano multiponto que revelou em janeiro, após a sua tomada de posse.

Os funcionários da cidade decidiram dar maior ênfase à segurança dos residentes e à resposta da polícia nos metropolitanos, onde um tiroteio em massa numa estação de Brooklyn feriu 29 pessoas em abril.

A cidade está também a registar um aumento de mais de 30% nos crimes graves até 28 de agosto, em comparação com o ano passado, de acordo com os dados do NYPD.

Num esforço para reprimir a compra ilegal de armas, as autoridades municipais pediram à Visa, Mastercard e American Express que aprovassem a criação de um código de categoria comercial para as lojas de armas em todo o país.

Estes códigos já são utilizados para quase todos os outros bens ou serviços que podem ser adquiridos. Se forem criados para as transacções de armas, poderão facilitar a deteção de compras de armas de fogo e munições de valor invulgarmente elevado ou de compras efectuadas em várias lojas.

Atualmente, as compras feitas em lojas de armas são consideradas "diversas", o que torna difícil detetar uma venda suspeita.

"Quando compra um bilhete de avião ou paga as suas compras, a empresa do seu cartão de crédito tem um código especial para esses retalhistas. É apenas uma questão de senso comum que tenhamos as mesmas políticas em vigor para as lojas de armas e munições", disse Adams num comunicado de imprensa.

A Mastercard disse que está a analisar a proposta e a forma como esta pode ser implementada.

"Isto ajudar-nos-á a continuar a fornecer um sistema de pagamentos que apoia todas as compras legais, protegendo simultaneamente a privacidade e as decisões dos titulares de cartões individuais", disse o porta-voz Seth Eisen.

A CNN contactou a Visa e a American Express para obter comentários.

As empresas de cartões de crédito são membros votantes da Organização Internacional de Normalização, que define os códigos de categoria.

Pelo menos duas empresas de crédito têm de concordar que os códigos de comerciante sejam aplicados a lojas de armas - embora não tenham apoiado a proposta no passado, de acordo com o Controlador da Cidade de Nova Iorque, Brad Lander.

Rob Frehse, Nicki Brown, Mark Morales e Melanie Schuman da CNN contribuíram para esta reportagem.

