Em um evento conjunto em Berlim, a Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock e o Ministro da Economia Robert Habeck pareceram estar se esforçando para criar uma atmosfera descontraída. Baerbock respondeu a uma pergunta sobre seu papel na campanha eleitoral federal que se aproxima, dizendo: "Esta manhã, tivemos uma aparição conjunta fantástica na gabinete, e muitas antes disso." Ela compartilhou esses pensamentos durante uma conferência de imprensa após uma reunião ampliada da fração do Bundestag Verde, onde dividiu o palco com Habeck.

"Então, a pergunta foi: 'Como você está?'" Baerbock acrescentou. "Estou me sentindo bem, embora esteja um pouco suada aqui. Não é tanto sobre Robert Habeck, mas mais sobre essa sala quente pra caramba de 45 graus." Habeck riu ao lado, comentando: "Ninguém estava lá" durante a reunião do gabinete. As reuniões do gabinete não são abertas ao público.

Baerbock alcançou e tocou o braço de Habeck enquanto saíam do palco. Sua relação, uma vez co-presidentes dos Verdes, passou por altos e baixos, com momentos de tensão perceptíveis.

Baerbock anunciou em julho que não iria buscar outra nomeação para chanceler de seu partido nas eleições upcoming. Ela planeja se concentrar em suas funções como Ministra das Relações Exteriores. Habeck, agora percebido como o candidato mais provável de seu partido, reconheceu em uma entrevista à "Politico" algumas semanas antes que o ponto de partida de seu partido nas eleições que se aproximam seria mais difícil do que em 2021, quando Baerbock era a candidata.

Naquela época, os Verdes também viram um resultado significativamente pior do que as pesquisas haviam sugerido alguns meses antes, apesar dos erros cometidos por seu candidato. "Em 2021, tínhamos ventos favoráveis, e todos queriam governar conosco. As pesquisas estavam consistentemente acima de 20%", disse Habeck à "Politico" na época. No entanto, agora eles estão lutando para ganhar terreno. Habeck tinha ambições de se tornar o candidato principal de seu partido em 2021.

