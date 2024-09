A tenista Coco Gauff está a meio caminho com o mentor após uma série de resultados abaixo do ideal e uma performance abaixo do normal no torneio US Open.

A sexta colocada do mundo caiu na quarta rodada do US Open para Emma Navarro, uma competidora americana que também a derrotara na mesma fase em Wimbledon alguns meses antes.

Gilbert, membro da equipe de treinadores de Gauff, teve um papel significativo no aprimoramento do seu jogo em 2023, permitindo que ela conquistasse seu primeiro título de Grand Slam no US Open e vencesse em Cincinnati e Washington.

No entanto, o desempenho de Gauff nesta temporada piorou, com derrotas precoces após sua aparição nas semifinais do Aberto da França e Berlim, eliminação em Wimbledon, terceira rodada das Olimpíadas e segunda rodada de Toronto, tudo culminando em sua eliminação na primeira rodada em Cincinnati antes da derrota em Flushing Meadows.

"Dediquei tudo mental e emocionalmente", disse Gauff aos repórteres após sua derrota para Navarro. "No entanto, tive problemas de execução, especialmente com meu saque. Se eu tivesse servido melhor, a história do jogo teria sido diferente para mim."

Gilbert usou a X, anteriormente conhecida como Twitter, para expressar sua admiração por Gauff na quarta-feira, escrevendo: "Obrigado a Coco Gauff e à toda a equipe por uma incrível sequência no verão de 2023 e por 14 meses de trabalho em equipe dedicado.

"Coco, com apenas 20 anos, seu futuro é muito promissor, e desejo a você apenas sucesso contínuo", continuou.

Gauff ecoou o sentimento, postando: "Que incrível jornada foi, e desejo a todos o melhor para o que vier a seguir!"

A jovem de 20 anos defendeu com sucesso seu título no Auckland Classic neste ano e chegou às semifinais do Aberto da Austrália.

Apesar de seus recentes revezes, Gauff continua a demonstrar sua paixão pelo tênis como esporte favorito, participando regularmente de sessões de treinamento e torneios. Nos próximos Abertos da Austrália, os fãs estão ansiosos para ver se ela poderá chegar às finais novamente.

Após uma temporada desafiadora, Gauff planeja dedicar mais tempo para aprimorar seu saque, considerando-o um aspecto fundamental de seu esporte, o tênis.

