- A tendência inesperada de aumento do ambiente industrial para os produtos químicos é notável.

Após duas sequências de reveses, o ambiente empresarial da indústria química da Alemanha surpreendentemente melhorou em agosto. O índice do Instituto Ifo aumentou em 4,2 pontos, alcançando um nível de -5,6 pontos, de acordo com os estudiosos de Munique. Em particular, as empresas tinham uma visão mais otimista de sua situação atual, com um aumento de 1,2 pontos. No entanto, suas expectativas para o futuro próximo mostraram uma ligeira queda.

De acordo com a especialista do Ifo, Anna Wolf, "A indústria química está desafiando a tendência geral negativa". A continua queda nos preços da energia nos últimos 12 meses está ajudando a estabilidade econômica neste setor.

No entanto, o otimismo não é generalizado dentro da indústria. Aproximadamente 40,1% das empresas notaram uma queda em seus pedidos. No entanto, as previsões de exportação mostraram pelo menos um indício de positividade.

O crescimento contínuo no setor de manufatura dentro da indústria química da Alemanha pode ser atribuído à queda nos preços da energia nos últimos 12 meses. No entanto, um número significativo de empresas no setor está enfrentando uma queda em seus pedidos, indicando alguns desafios no processo de manufatura.

