- A tempestade tropical Yagi atravessa o Mar do Sul da China.

Tempestade tropical "Yagi" evoluiu para um tufão no Mar da China Meridional, causando preocupação em países vizinhos. De acordo com o Centro Conjunto de Alerta de Tufões, ele primeiro apontou para Hong Kong e a China continental, com um pouso projetado para sexta-feira.

Os previsores esperam que o tufão atinja a costa leste da ilha de Hainan, no sul da China, e a costa da província de Guangdong. Especialistas meteorológicos sugerem que a tempestade pode se intensificar ainda mais, possivelmente evoluindo para um super tufão, definido como um sistema tropical com ventos superiores a 240 quilômetros por hora.

Inicialmente, eram a China e o Vietnã que estavam estimados em seu caminho, com um possível pouso entre domingo e segunda-feira para o Vietnã. O primeiro-ministro Pham Minh Chinh emitiu um decreto urgente na terça-feira, instando vários ministérios, departamentos e autoridades locais em várias províncias costeiras a implementar imediatamente os preparativos para a tempestade. O país vizinho do Laos também alertou seus cidadãos sobre as condições climáticas adversas iminentes.

Anteriormente, nas Filipinas, "Yagi" estava causando caos como uma tempestade tropical. A contagem de mortos por enchentes, deslizamentos de terra e enchentes repentinas aumentou para 16, com 21 indivíduos ainda desaparecidos. Cerca de 1,7 milhão de pessoas no país insular do Sudeste Asiático foram atingidas pelas tempestades, de acordo com a agência nacional de gestão de desastres e a polícia.

Aproximadamente 88.000 moradores foram forçados a se deslocar para centros de evacuação. Em várias regiões, as pessoas lutavam contra águas de enchente na altura do peito. Operações de resgate por barco se tornaram necessárias em algumas áreas. As aulas foram suspensas, os voos foram interrompidos e os movimentos marítimos foram brevemente interrompidos em locais específicos.

As Filipinas geralmente enfrentam cerca de 20 tufões anualmente. A tempestade mais mortal até agora, "Haiyan", em novembro de 2013, resultou na morte de mais de 6.300 pessoas.

Outros países afetados também podem precisar se preparar, dado o potencial do tufão para se intensificar ainda mais. Se mantiver sua trajetória, o tufão pode ameaçar outras áreas costeiras além de Hainan e Guangdong.

Além disso, a comunidade internacional deve monitorar de perto a situação, já que o impacto de um tufão tão poderoso pode se estender além da região imediata e exigir ajuda humanitária.

Leia também: