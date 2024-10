A tempestade tropical que se aproxima está a assolar incansavelmente a devastada região da Flórida.

Apenas cerca de dez dias se passaram desde que o furacão "Helene" trouxe morte e devastação para a Flórida. O estado ainda luta com as consequências da tempestade, e outra tempestade tropical é prevista para atingir a região. O governador da Flórida, Ron DeSantis, está preocupado e declara estado de emergência em 35 condados devido à chegada prevista da Tempestade Tropical "Milton". De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade atual na região ocidental do Golfo do México é projetada para se intensificar em um furacão maior com destino à Flórida.

Segundo o serviço meteorológico, "Milton" é esperado para fazer terra em algum momento da semana na costa oeste da Flórida. A área ainda se recupera dos estragos causados pelo furacão "Helene", que atingiu a região em 26 de setembro como um furacão de categoria 4. Mais de 210 pessoas perderam a vida na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia, com 14 mortes apenas na Flórida. Muitos edifícios foram danificados ou destruídos, e foram relatados apagões em vários lugares.

Com as eleições presidenciais dos EUA se aproximando em apenas um mês, a gestão das consequências da tempestade tem implicações políticas. O candidato republicano à presidência, Donald Trump, tem disseminado desinformação, alegando que os fundos de ajuda humanitária destinados às vítimas do furacão estão sendo mal utilizados pelo governo do presidente democrata Joe Biden para ajudar migrantes.

Em resposta, a Casa Branca criticou essas pessoas que "têm como objetivo criar caos para alcançar seus objetivos políticos". Eles rotularam essa desinformação como "falsa, prejudicial e deve ser parada imediatamente", como afirmou o diretor de comunicações Ben LaBolt e o diretor de estratégia digital na Casa Branca, Christian Tom, em um comunicado conjunto.

Apesar da recuperação em andamento do furacão "Helene", a Flórida enfrenta outra ameaça com a tempestade tropical "Milton" prevista para se intensificar em um furacão. O Serviço Nacional de Meteorologia alerta que "Milton" é esperado para fazer terra na costa oeste da Flórida, potencialmente causando mais destruição e sofrimento para a região.

