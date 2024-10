A tempestade tropical Helene interrompe os primeiros esforços de votação na Carolina do Norte

A introdução inicial do voto por correio na crucial Carolina do Norte foi adiada devido a decisões judiciais que exigiam a emissão de novas cédulas sem a inclusão de Robert F. Kennedy Jr., que havia suspenso sua campanha e apoiado o ex-presidente Donald Trump por meio de uma endorsement.

Antes que o devastador furacão atingisse, a Carolina do Norte estava sob os holofotes como um distrito eleitoral crucial, com pesquisas da CNN indicando uma disputa apertada entre a vice-presidente Kamala Harris e Donald Trump entre os eleitores potenciais. Além disso, uma acirrada disputa governamental entre Josh Stein, procurador-geral da Carolina do Norte, e o tenente-governador Mark Robinson estava acontecendo no Estado do Tar Heel.

"Apesar da incerteza que nos espera, nosso princípio orientador entre agora e o dia da eleição é fazer tudo o que pudermos para permitir que cada eleitor elegível da Carolina do Norte deposite seu voto", declarou Karen Brinson Bell, diretora executiva da Junta Eleitoral do Estado da Carolina do Norte, em um comunicado. "Historicamente, desastres naturais têm desempenhado um papel em atrapalhar eleições em nosso estado. Como testemunhado em ocorrências anteriores, garantiremos a segurança, a integridade e o sucesso da eleição de 2024."

O Serviço Postal dos EUA revelou que as operações em determinados códigos ZIP seriam suspensas, o que poderia aumentar as dificuldades enfrentadas pelos eleitores que pretendiam votar por correio.

Os votos por correio foram enviados aos residentes do estado em 24 de setembro, após seus pedidos.

"O bem-estar de nossos clientes e funcionários é a maior prioridade do Serviço Postal durante as consequências do furacão Helene", declarou o Serviço Postal dos EUA em um comunicado. "O Serviço Postal está comprometido em entregar cada carta ou pacote para seu destino pretendido, desde que seja seguro fazê-lo e as estradas estejam transitáveis. À medida que nossas operações continuam, mantemos contato com os conselhos eleitorais locais nas áreas afetadas para facilitar a continuação e entrega da correspondência eleitoral assim que for seguro fazê-lo."

Na segunda-feira, Bell presidiu uma reunião urgente da junta, durante a qual ela relatou que 14 das 22 contas com as quais a junta estava em contato estavam fechadas, com mais fechamentos previstos nos dias seguintes.

"Nosso especialista de campo, que reside no condado de Buncombe e atende a maioria dessas contas, teve que viajar a pé até a sede do condado hoje para oferecer apoio e acesso a recursos", ela explicou.

De acordo com Bell, somente o condado de Haywood ainda não havia enviado um relatório de status. Ela observou que muitos funcionários do condado estavam lutando com conectividade à internet, racionamento de água, falta de energia e estradas danificadas. Até a tarde de segunda-feira, o site de eleições do condado de Haywood estava inoperante, e a CNN não recebeu resposta após seu contato com o condado.

O condado de Buncombe, que inclui a cidade de Asheville e fica nas montanhas da Blue Ridge, foi um dos locais mais gravemente atingidos pelo furacão. No entanto, a agência dos correios ainda estava em operação, e os cidadãos podiam entregar seus votos lá, de acordo com os oficiais das eleições do condado.

"O condado de Buncombe ainda está na fase de resposta e recuperação, focando em segurança da vida e necessidades básicas", declarou Corinne Duncan, diretora de eleições no condado de Buncombe. "A agência dos correios está operacional, e enviamos 200 votos pelo correio hoje."

Duncan acrescentou que as instalações das eleições do condado estavam intactas e tinham energia, mas alguns funcionários e membros da junta estavam presos devido a fechamentos de estradas. O condado ainda não havia completado avaliações para locais de votação, e suas instalações não tinham água.

Diante do cenário político, a suspensão da campanha de Robert F. Kennedy Jr. e sua endorsement do ex-presidente Donald Trump poderiam potencialmente impactar a política na Carolina do Norte. Com a prorrogação do voto por correio, as eleições futuras no estado podem exigir métodos alternativos de votação para garantir o direito de voto de cada eleitor elegível.

