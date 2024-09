A tempestade tropical Helena traz devastação e mortes em toda a América

No sudeste dos Estados Unidos, o furacão "Helene" está causando estragos com toda a sua força. Esta tempestade tropical destruidora causou danos extensos em vários estados, resultando na morte de pelo menos 40 pessoas.

De acordo com relatórios de meios de comunicação americanos, pelo menos 40 vidas foram perdidas em vários estados devido a esta tempestade. A devastação causada por "Helene" vai desde a Flórida no sul, alcançando o interior do país. No Tennessee, equipes de resgate conseguiram evacuar dezenas de pessoas do telhado do hospital.

"Helene" fez terra firme como um furacão de categoria 2, com ventos de até 225 quilômetros por hora, na região da Grande Curva da Flórida na tarde de quinta-feira (horário local). Depois de enfraquecer para uma tempestade tropical, ela se moveu para o norte através dos Apalaches.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA continua a emitir alertas sobre inundações e deslizamentos de terra potencialmente letais. A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, também alertou: "A tempestade ainda é prejudicial e letal, tirando vidas, e o risco de inundações continua alto".

Interrupções de energia e inundações

Mais de 4 milhões de lares em todo o país perderam energia devido à tempestade na sexta-feira, de acordo com dados do "poweroutage.us". Casas foram destruídas e cidades inteiras submergidas pela água. Relatos de pessoas morrendo ou sendo feridas por árvores caídas, bem como outras perdendo a vida em seus carros e casas. Muitas estradas foram lavadas e fechadas nas regiões afetadas.

Inundações pesadas também ocorreram na cidade de Erwin, Tennessee, onde mais de 50 indivíduos procuraram refúgio no telhado do hospital. A polícia e os serviços de emergência resgataram eles usando um helicóptero. Todos foram evacuados com sucesso, anunciou o senador do Tennessee, Bill Hagerty, na plataforma de mídia social X.

Na Carolina do Norte, as autoridades pediram aos moradores de cidades vizinhas que evacuassem devido ao risco de rompimento de uma barragem no lago Lur. Ordens de evacuação semelhantes foram emitidas em Newport, Tennessee, uma cidade de cerca de 7.000 habitantes, onde uma barragem estava em risco de romper. Em ambos os casos, o alarme final foi dado.

Número de mortes incerto

Até agora, o número exato de pessoas mortas pela tempestade permanece incerto. O "New York Times" relatou 41 mortes em quatro estados, a ABC News relatou 42, e a CNN relatou 45. Apenas oito mortes foram oficialmente confirmadas na Flórida, 11 na Geórgia e duas na Carolina do Norte. A extensão total dos danos geralmente só fica evidente vários dias depois que a tempestade passou e a água recuou.

tempestades como "Helene" trazem à mente lembranças sombrias de tempestades passadas nos Estados Unidos. Há dois anos, o furacão "Ian" causou danos extensos na Flórida, resultando na morte de mais de 100 pessoas. Naquela época, o centro da tempestade passou por áreas densamente povoadas no sudoeste do estado e rasgou cidades costeiras com ventos de cerca de 240 quilômetros por hora.

Ciclones tropicais se formam sobre água do mar quente. Especialistas sugerem que o aumento do aquecimento global aumenta a probabilidade de tempestades severas. A temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro.

A força destruidora da tempestade continuou para o norte, com "Helene" enfraquecendo para uma tempestade tropical que se moveu através dos Apalaches. Apesar de enfraquecer, a tempestade ainda representava uma ameaça, causando interrupções de energia para mais de 4 milhões de lares em todo o país na sexta-feira.

As inundações pesadas em Erwin, Tennessee, levaram mais de 50 indivíduos a procurarem refúgio no telhado do hospital. A situação era grave, mas as equipes de resgate conseguiram evacuar todos eles usando um helicóptero.

