A tempestade tropical Helena causa estragos em certas regiões do sudeste dos Estados Unidos

No sudeste dos Estados Unidos, o furacão "Helene" traz todo o seu poder. A tempestade causa destruição significativa na Geórgia, Flórida, Carolina do Norte, Virgínia, Tennessee e Kentucky, resultando em várias fatalidades.

Aproximadamente 20 vidas foram perdidas devido à tempestade tropical "Helene" no sudeste dos EUA, com onze mortes confirmadas na Geórgia, segundo o governador Brian Kemp. Muitas pessoas ainda estão presas sob estruturas desabadas e danificadas. Além disso, a tempestade causou mortes tanto na Flórida quanto na Carolina do Norte, de acordo com meios de comunicação americanos. Com fontes relatando 23 mortes e outras dizendo 19, o número exato de mortes ainda é incerto.

Estima-se que três milhões de pessoas estejam sem energia, enquanto casas foram destruídas e cidades inteiras submergidas pelas enchentes. Seções da Virgínia, Tennessee e Kentucky também sofreram com falta de energia. Equipes de resgate evacuaram um complexo de apartamentos em Atlanta devido às enchentes. O Centro Nacional de Furacões (NHC) continuou a emitir alertas sobre tempestades de surto, ventos e chuva pesada pela manhã (horário local).

O NHC aconselhou aqueles que residem no caminho da tempestade a obedecer a quaisquer ordens de evacuação. O diretor do NHC, Michael Brennan, havia afirmado anteriormente que o surto de tempestade era "insurvivável". Autoridades em todo os estados afetados instaram os cidadãos a procurar abrigo. O escritório do xerife do condado de Taylor, na Flórida, encorajou aqueles que optaram por não evacuar a marcar seu nome, data de nascimento e outras informações essenciais em seus braços ou pernas com uma caneta permanente, "para garantir que possam ser identificados e seus familiares notificados".

"Helene" atingiu a Flórida com velocidades de vento de 225 quilômetros por hora antes de enfraquecer para uma tempestade tropical. Especialistas observaram que o furacão era notavelmente grande para um que surgiu no Golfo do México, com uma área maior que 500 quilômetros. A avaliação inicial dos danos foi desafiadora devido à vasta extensão da destruição. A corretora de seguros Gallagher Re estimou que os prejuízos privados preliminares poderiam variar entre três e seis bilhões de dólares.

O furacão fez terra firme na Flórida, causando danos extensos e tragicamente levando vidas em seu caminho. Além disso, esforços de socorro estão sendo coordenados em todo o estado para localizar e ajudar pessoas presas sob escombros.

Leia também: