A taxa de pobreza da Argentina ultrapassa significativamente 50%, levando o peso das medidas de austeridade do governo.

A taxa de pobreza da Argentina disparou quase para 53% durante o primeiro semestre do ano, de acordo com dados recentes, destacando os efeitos duradouros das medidas de austeridade rigorosas do presidente Javier Milei. Isso representou um aumento significativo em relação aos 41,7% no final do ano passado e mais do que dobrou os 26% registrados sete anos antes, demonstrando o impacto financeiro significativo das crises econômicas repetidas nos cidadãos argentinos.

Os dados destacaram a dor imediata causada pelos cortes orçamentários de Milei, que foram direcionados para abordar um déficit fiscal profundo. A Argentina atualmente enfrenta uma recessão econômica e a inflação permanece nas centenas, embora haja indicações de melhora.

"Desde que este governo assumiu, os empregos desapareceram", afirmou Irma Casal, uma moradora de 53 anos de Buenos Aires que trabalha em vários empregos como catadora de lixo, coletora de papelão e pedreira, mas continua a lutar financeiramente. "Trabalhamos duas vezes mais por menos, e temos que continuar."

As medidas de austeridade de Milei foram comemoradas pelos mercados financeiros e investidores por melhorar a saúde fiscal do estado após anos de déficits, mas também fizeram com que o país entrasse em recessão, apesar de sinais de que a economia pode estar se recuperando.

A observatório da Universidade Católica da Argentina (UCA) previu que a taxa de pobreza saltou para 55,5% no primeiro trimestre do ano, depois caiu para 49,4% no segundo trimestre, resultando em uma taxa média de pobreza de 52% no primeiro semestre deste ano.

"Qualquer nível de pobreza é horrível"

Agustin Salvia, diretor do Observatório da UCA, reconheceu que houve um impacto notável no início do ano devido às políticas de Milei. No entanto, ele mencionou melhoras nos últimos meses.

"Se você olhar para o quadro maior, revela uma queda no primeiro trimestre. Esta situação desfavorável começou a melhorar desde então", disse ele.

O governo argentino encerrou alguns programas de bem-estar e reduziu a ajuda às cozinhas populares, mas mantém que também expandiu dois programas de bem-estar significativos, a Aliança Universal da Criança e o programa de Cartão de Alimentação, ajudando diretamente as famílias.

"Qualquer nível de pobreza é horrível", disse o porta-voz presidencial Manuel Adorni durante uma entrevista coletiva na quinta-feira, culpando as administrações anteriores por deixar para trás "explosivos" econômicos que Milei agora tenta desarmar.

"Estamos fazendo tudo, tudo para alterar essa situação."

As medidas de austeridade implementadas pelo presidente Milei visavam melhorar a saúde fiscal da Argentina, mas também levaram ao fechamento de empresas devido à dificuldade econômica. O término do governo de programas de bem-estar e a redução da ajuda às cozinhas populares também colocaram uma maior pressão nos donos de negócios locais, que dependem desses serviços para sustentar suas famílias.

Leia também: