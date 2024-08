- A taxa de inflação reduzida na NRW cai abaixo do limiar de 2%.

Em Renânia do Norte-Vestfália, a taxa de inflação caiu abaixo da marca de 2% em agosto, pela primeira vez desde abril de 2021. De acordo com os dados da Oficina Estadual de Estatística em Düsseldorf, os consumidores testemunharam um modesto aumento de 1,7% nos preços em relação ao ano anterior.

Apesar do aumento dos preços, o ritmo de ascensão desacelerou. Nos últimos meses, a taxa de inflação na NRW manteve-se estável em torno de 2%, com valores substancialmente mais altos registrados no passado. Por exemplo, os preços ao consumidor dispararam em 8,5% em relação ao ano anterior em fevereiro de 2023.

No entanto, alguns setores testemunharam aumentos significativos nos preços recentemente. Em agosto de 2024, o aquecimento distrital viu um aumento de 31,5%, enquanto itens alimentícios específicos, como manteiga (aumento de 25,7%) e biscoitos (aumento de 16,9%), ficaram mais caros do que no ano anterior. Por outro lado, a Oficina Estadual de Estatística indicou que cenouras (queda de 11,2%) e combustíveis (queda de 7,1%) ficaram mais baratos.

