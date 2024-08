- A taxa de inflação, que diminuiu significativamente na zona do euro, desce para 2,2%.

Inflação na zona do euro registou uma queda notável em agosto, atingindo seu ponto mais baixo em três anos. De acordo com as figuras preliminares do Eurostat, lançadas na sexta-feira, os preços ao consumidor aumentaram 2,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Este é a taxa de inflação mais baixa desde o verão de 2021.

A queda significativa da inflação pode ser atribuída principalmente à queda dos preços da energia, que registaram uma queda significativa em relação ao ano anterior. O Eurostat relatou uma queda de 3,0%, enquanto os preços de alimentos, bebidas não alcoólicas e serviços registaram um aumento.

Analistas esperavam essa queda significativa da inflação. Depois de uma queda geral e às vezes substancial da inflação no ano passado, a inflação tem sido bastante persistente nos últimos meses. Em julho, chegou mesmo a subir ligeiramente para 2,6%.

A taxa de inflação subjacente, descontando as flutuações dos preços da energia, alimentos e bebidas não alcoólicas, também caiu ligeiramente 0,1 pontos percentuais para 2,8%. Muitos economistas consideram esta taxa de inflação subjacente uma indicação mais precisa da tendência subjacente da inflação.

Assim, a taxa de inflação para a zona do euro aproximou-se da meta do Banco Central Europeu (BCE) de uma taxa de médio prazo de dois por cento. Em junho, o BCE reduziu as taxas de juro pela primeira vez desde o aumento da inflação. Na reunião de julho, o banco central manteve as taxas de juro inalteradas e deu a entender que os ajustes futuros das taxas dependeriam dos dados económicos. As projeções do mercado para setembro incluem outra redução das taxas do BCE.

