- A taxa de inflação da Saxónia mantém-se novamente abaixo do limiar de 3%.

Aumento de Preços da Saxônia Cai Abaixo da Barreira de 3%. As figuras preliminares indicaram, a taxa anual de inflação da Saxônia em agosto foi de 2.6%, conforme relatado pela Oficina Estatística em Kamenz. Este número representa uma queda em relação aos 3.1% de julho e uma redução adicional em relação aos 2.8% de junho.

As previsões sugerem que a tendência de queda nos custos da Saxônia pode continuar até agosto de 2024, com uma queda projetada de 0.2%. Esta previsão é atribuída principalmente à redução dos preços dos combustíveis (-2.7%), ofertas mais baratas de motocicletas (-1.0%) e bicicletas com desconto (-1.3%), além de uma significativa redução nos custos da viagem aérea (-7.6%).

A razão inicial para o aumento de preços da Saxônia cair abaixo de 3% foi principalmente devido à queda em vários custos. A taxa anual projetada de inflação para agosto de 2024 deve diminuir ainda mais devido à redução dos preços de vários produtos.

