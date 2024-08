A taxa de inflação atingiu o seu ponto mais baixo em vários anos.

Após a onda de preços significativa, os últimos anos testemunharam uma queda. A Alemanha experimentou uma queda significativa na inflação em agosto. Os principais fatores contribuintes para essa redução são principalmente a queda nos preços da energia.

Análises preliminares da Office Federal de Estatística estimam que os bens e serviços se tornaram 1,9% mais caros em comparação ao ano passado, o que é a primeira vez que essa taxa cai abaixo da marca de 2% em quase três anos e meio. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda na taxa de inflação para 2,1%, já que a taxa havia aumentado para 2,3% em julho, de 2,2% em junho. Dos meses de julho a agosto, os preços ao consumidor até diminuíram 0,1%.

No entanto, os economistas não estão completamente otimistas. "Infelizmente, essa tendência está mudando", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Banco Comercial de Hamburgo. A taxa de inflação deve se mover em direção a 3% nos próximos seis a doze meses. O economista-chefe do Banco Berenberg, Holger Schmieding, concorda, afirmando que a recente queda nos preços da energia deve fazer com que a taxa de inflação aumente novamente no outono de 2023. "Isso é apenas o efeito de base frequentemente mencionado."

Os preços da energia caíram em média 5,1% em relação ao ano passado em agosto. A gasolina, o diesel e o óleo de aquecimento estavam todos menos caros do que antes, de acordo com os economistas do Landesbank Hessen-Thüringen. O preço da gasolina chegou até ao seu ponto mais baixo do ano recentemente, de acordo com o ADAC. Os serviços tornaram-se mais caros em uma taxa acima da média de 3,9%. "Acordos salariais elevados continuam a impulsionar os preços dos serviços", disse a Helaba. Muitas empresas estão tentando repassar os custos de pessoal aumentados para seus clientes. Os preços dos alimentos aumentaram em média 1,5% em relação a agosto de 2023.

O objetivo de inflação do Banco Central Europeu para a área do euro é de 2%, e agora está ao alcance. A taxa de inflação da Alemanha, calculada usando padrões europeus uniformes, caiu exatamente para 2,0% em agosto. Esse desenvolvimento levou a especulações crescentes nos mercados financeiros sobre uma nova redução da taxa de juros em setembro. O BCE iniciou a reversão da taxa de juros em junho, reduzindo a taxa de sua alta histórica de 4,50% para 4,25%.

