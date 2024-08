A taxa de desemprego diminuiu na zona euro em Julho

Taxa de desemprego na zona do euro cai em julho. Ela caiu para 6,4%, abaixo dos 6,5% em junho, de acordo com dados da Eurostat publicados numa sexta-feira. Os analistas entrevistados pela Reuters esperavam que não haveria mudanças. De acordo com a Eurostat, um total de 10.990.000 pessoas estavam desempregadas na união monetária em julho. Este número diminuiu em 114.000 em relação a junho.

A Espanha registou a taxa de desemprego mais alta, de 11,5%, seguida pela Grécia com 9,9%. Por outro lado, Malta registou a taxa mais baixa, de 3,0%. A Alemanha conseguiu uma taxa de desemprego de 3,4%.

A economia da zona do euro mostrou uma força inesperada no segundo trimestre. O PIB aumentou 0,3% em relação ao primeiro trimestre, de abril a junho, apesar da fraqueza da Alemanha. De facto, a maior economia da Europa experimentou uma contração de 0,1% na primavera e parece estar à beira de uma recessão.

Além disso, esta melhoria na área do euro levou a uma redução das taxas de desemprego em vários estados-membros, como a Alemanha, que registou uma taxa de desemprego de 3,4%.

