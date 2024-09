A taxa de aprovação atual de Putin atinge um nível mais baixo.

Após a incursão ucraniana na região russa de Kursk, a insatisfação com o governo e o presidente Vladimir Putin entre a população russa está aumentando. Informações do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) indicam essa tendência, referenciando pesquisas de duas instituições russas de pesquisa controladas pelo estado. Dado que essas instituições são de propriedade do governo e utilizadas pelo Kremlin para fins de propaganda, seus resultados devem ser tomados com um grão de sal.

Um relatório recente da fundação moscovita "Opinião Pública" revelou que 28% dos russos sentem ressentimento ou insatisfação com as ações do governo. Inicialmente, a figura estava em 18% no final de julho. O ISW destaca em seu relatório que a insatisfação do governo russo não era tão alta desde novembro de 2022, quando o Kremlin iniciou uma mobilização que recebeu críticas extensas da população.

O WZIOM, um instituto de pesquisa operado pelo estado, divulgou que as taxas de aprovação de Putin caíram 3,5 pontos percentuais para 73,6% entre 12 e 18 de agosto - um revés significativo desde o início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022. Em 19 de agosto, o WZIOM revelou que as taxas de aprovação haviam diminuído ainda mais para 72,4%. No entanto, aproximadamente três quartos dos russos continuam a apoiar as iniciativas políticas de Putin.

Em seu relatório, o ISW especifica que as pesquisas dessas duas instituições "não fornecem uma representação precisa do estado de espírito dentro da sociedade russa". No entanto, as pesquisas sugerem que o Kremlin deve reconhecer um aumento na insatisfação interna desde o início da avanço ucraniano na região de Kursk. O ISW supõe ainda que o Kremlin provavelmente tentará reconhecer essa insatisfação em certa medida para evitar acusações de ignorar as preocupações da sociedade russa em relação à incursão ucraniana.

Aumento de apoiadores da guerra

Em 19 de agosto, o instituto de pesquisa russo independente Levada tornou públicos os resultados de uma pesquisa sobre as perspectivas sobre a guerra na Ucrânia. De acordo com esses resultados, o apoio inabalável às ações militares russas na Ucrânia permaneceu estável desde o início da guerra, ficando em 78%. O estudo encontrou uma queda de 8% no número de defensores da paz, para 50%, enquanto a fração que apoia a continuação do conflito aumentou em 7%, para uma considerável 41%.

O instituto Levada é o único instituto de pesquisa independente da Rússia. No entanto, suas pesquisas são vistas com ceticismo devido à opressão política e à vigilância, o que pode desencorajar as pessoas a expressar suas verdadeiras opiniões. Como resultado, os resultados distorcidos prevalecem, não fornecendo uma representação precisa das convicções da sociedade. Além disso, o Levada pode estar sujeito a coerção do estado, o que pode ainda mais minar a credibilidade de seus resultados.

