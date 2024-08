A Tailândia considera um espanhol culpado de homicídio usando notas de crédito

Um filho de celebridades espanholas está cumprindo uma pena de prisão perpétua na Tailândia por assassinato. Daniel Sancho, cujos pais são atores renomados Rodolfo Sancho e Silvia Bronchalo, foi ordenado a pagar 4 milhões de baht (equivalente a 105.000 euros) em compensação à família da vítima, um cirurgião plástico colombiano, de acordo com a RTVE, uma estação de televisão pública espanhola, e outros meios de comunicação espanhóis. Os meios de comunicação estavam presentes no julgamento realizado na ilha de Koh Samui devido ao interesse significativo do caso na Espanha.

A prisão e a condenação do chef e influenciador de 30 anos causaram um frenesi na Tailândia, na Colômbia e especialmente na Espanha. A sensibilidade do caso decorreu do fato de os pais de Sancho serem atores espanhóis renomados.

Corpo desmembrado espalhado no mar

Após sua primeira sentença de morte pelo tribunal provincial em Koh Samui, a sentença de Sancho foi reduzida para prisão perpétua devido à sua cooperação com as autoridades, como revelou Paisan Sangthep, vice-comandante da polícia provincial de Surat Thani. O incidente ocorreu em agosto de 2023 enquanto Sancho e o colombiano estavam de férias na ilha tailandesa de Koh Pha-ngan.

Durante o julgamento na ilha de Samui, Sancho testemunhou que ele e a vítima tiveram uma discussão, o que levou a uma briga física. O homem, supostamente, tentou assediar sexualmente Sancho, que afirmou que o homem morreu devido aos seus ferimentos após bater a cabeça em uma banheira durante a luta.

Sancho confessou ter desmembrado o corpo e espalhado seus restos em terra e no mar. Ele tem a opção de recorrer à corte de apelação e, se necessário, submetê-lo ao Supremo Tribunal da Tailândia.

A União Europeia expressou preocupação com a situação devido à alta projeção do filho de celebridades espanholas envolvido. As autoridades colombianas também demonstraram interesse no caso devido à nacionalidade da vítima.

