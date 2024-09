A Swifty planeia juntar uma soma de 145 mil dólares em apoio a Harris.

Taylor Swift continua a guardar silêncio sobre a próxima eleição presidencial dos EUA, mas seus fãs, conhecidos como Swifties, estão expressando suas opiniões. Eles apoiam a candidata democrata Kamala Harris, engajando-se em ativismo online, arrecadando fundos e vendendo mercadorias da campanha.

Apenas algumas horas após o presidente Joe Biden ter anunciado seu apoio a Harris como sua sucessora em julho, um fã de Swift, Emerald Medrano, iniciou uma campanha nas redes sociais chamada "Swifties for Kamala". O grupo agora tem mais de 75.000 seguidores no X e quase 50.000 no Instagram.

Enquanto Swift não está ativamente envolvida com o grupo de campanha, é uma reunião de fãs que compartilham tanto seu amor por Swift quanto visões políticas progressistas. De acordo com seu site, o grupo visa "converter a influência dos Swifties em influência política" ao apoiar candidatos progressistas como Harris em eleições locais e nacionais.

O grupo defende os direitos das minorias sexuais, a liberdade reprodutiva, os direitos dos imigrantes, a ação climática e uma paz duradoura entre Israel e Hamas em Gaza. Até sexta-feira, "Swifties for Kamala" havia arrecadado $145.000 (cerca de €130.000) para a campanha presidencial de Harris. Durante o evento de lançamento, os fãs buscaram "transformar nossa influência de Swiftie em influência política", com cerca de 27.000 espectadores assistindo e convidados notáveis como a senadora Elizabeth Warren e a lendária cantora e compositora Carole King.

King, famosa por músicas como "You've Got A Friend", anunciou ser uma Swiftie e conhecer pessoalmente Swift. Como cidadã dos EUA e ativista político de longa data, King encorajou os Swifties a se engajarem em esforços de porta em porta e ligações telefônicas para ajudar Harris a vencer a eleição de 5 de novembro.

Swift começou a falar sobre política em 2018, endossando candidatos democratas nas eleições de meio de mandato dos EUA. Ambos os lados do espectro político tentaram conquistar o apoio de Swift no passado, dada sua grande audiência online e a atenção que seus fãs dão a suas declarações. No entanto, Swift permaneceu em silêncio durante a eleição de 2016, quando o republicano Donald Trump venceu a presidência.

Alguns especularam que Swift estava próxima dos republicanos - até ela se manifestar em 2018 e endossar o candidato democrata à disputa pelo Senado em seu estado natal do Tennessee contra a republicana de extrema direita Marsha Blackburn. Blackburn ainda venceu, mas Swift não pôde mais ficar fora da política. Ela explicou mais tarde que sua equipe havia aconselhado contra expressar suas opiniões políticas, pois isso poderia prejudicar sua carreira, especialmente entre os fãs conservadores da música country, em que Swift estava envolvida na época.

Na eleição presidencial de 2020, Swift apoiou os democratas e Biden. Ela criticou a decisão do Supremo Tribunal de derrubar o direito nacional ao aborto e frequentemente incorpora mensagens de apoio à comunidade LGBTQ+ em suas músicas e videoclipes. Ela também encoraja seus fãs a se registrarem como eleitores.

No entanto, a popularidade de Swift também a torna um alvo frequente de desinformação e teorias da conspiração políticas. Portanto, uma envolvimento direto na campanha da eleição dos EUA pode não ser completamente livre de complicações. "Não estamos esperando que Taylor endosse Kamala Harris", disse Rohan Reagan da campanha nas redes sociais "Swifties for Kamala" recentemente à revista Cosmopolitan. "Estamos fazendo isso independentemente e usando a plataforma dos Swifties para mobilizar pessoas para o voto."

