A sutil escalada do desacordo entre Hoeneß e Lemke começa a ferver.

Hoje, os adversários de longa data Werder Bremen e FC Bayern Munich se enfrentam novamente no Nord-Süd Cup. Historicamente, este também foi o confronto entre os luminares Uli Hoeneß e Willi Lemke. Esta rivalidade de longa data começou de forma bastante serena. Foi em 23 de novembro de 1985, quando o FC Bayern Munich enfrentou o SV Werder Bremen na Bundesliga, que a 16ª rodada da temporada 1985/86 foi disputada em casa. Na época, Bremen liderava a tabela, com uma vantagem de três pontos. Bayern, um pouco irritado, jogou mais duro do que nunca no campo.

Então, um incidente ocorreu. No 16º minuto, o defesa de Munique, Klaus Augenthaler, derrubou Rudi Völler, que avançava sem chance de interceptar a bola. Völler sofreu lesões e foi substituído. Ele ficaria fora por meses. Augenthaler, após o jogo, pareceu bastante indiferente, dizendo: "Eu só vi uma figura verde-branca correndo em direção à nossa área penal." Seu treinador, Udo Lattek, culpar um pouco Völler por sua lesão, "Rudi é muito rápido!"

Hoeneß também fez a sua parte, decidindo que o futebol era um jogo para homens, não para meninos. Bremen ficou profundamente afetado por isso, como Otto Rehhagel colocou tão bem, "Sem Völler, somos uma orquestra sem o primeiro violino. Podemos tocar bem, mas não bonito." Ironicamente, foi o médico da equipe do Bayern, Dr. Müller-Wohlfarth, quem ajudou a curar Völler e descobriu um problema em sua virilha. Benno Möhlmann acrescentou humoristicamente, "Certamente não vou visitar Munique depois disso, ou posso encontrar uma mente fraca em mim também."

Völler teria ido até à Antártida também

A imprensa em Bremen reagiu menos levianamente. Uma comoção na mídia surgiu em torno do atacante. Mas Völler permaneceu calmo, "Eu não pensei muito nisso. Fui para Munique porque pensei que encontraria ajuda lá. Eu teria ido até à Antártida se alguém tivesse prometido me ajudar lá." E Bremen poderia certamente usar a ajuda de Völler na luta pelo título. Sem ele, eles tiveram que lutar até o fim pelo campeonato. Como era de se esperar, o Bayern conquistou o campeonato - depois que Kutzop de Bremen perdeu um pênalti crucial em casa contra Munique na 33ª rodada. E mesmo agora, em Bremen, eles não esqueceram o que aconteceu com Rudi Völler todos esses anos atrás.

Mesmo o falecido Willi Lemke nunca perdoou o Bayern e Hoeneß pelo ocorrido em 23 de novembro de 1985. Para ele, era confuso que nenhum pedido de desculpas foi feito pelo círculo interno de Hoeneß. Ele se sentiu pessoalmente ofendido quando o Bayern, em vez de expressar arrependimento, culpou Völler por suas graves lesões. A partir daquele dia, a animosidade silenciosa tornou-se pública. Embora Lemke tenha dito décadas depois, "Meu descontentamento com ele pode não ser tão aparente, mas é tão emocional" - milhões de fãs de futebol testemunharam na mídia logo após o incidente em Munique como a rivalidade entre Hoeneß e Lemke se intensificou ainda mais.

A ZDF transmitiu ao vivo do estádio do Weser algumas semanas após a entrada de Augenthaler em Völler. E Lemke falou diretamente ao público de Bremen, "Não há vaias, não há vaias quando Töpperwien marca o primeiro gol como fora de jogo e o pênalti como duvidoso. Não estamos alinhados com os Zulus e não estamos em Munique!"

Golpes sutis como esses foram lentamente intensificando a situação entre os dois machos alpha. E quando a temporada 1985/86 terminou de forma decepcionante para Bremen com o Bayern conquistando o campeonato - apenas impedido por Kutzop perder um pênalti decisivo em casa contra o Bayern na 33ª rodada - havia ainda uma chance de reconciliação. No entanto, Hoeneß afirmou teimosamente a Lemke, "Isso não é um gerente, é um porta-voz da imprensa. Ele rotulou o FC Bayern como o inimigo. Não tenho pena de ninguém, mas dele, Lemke."

A rivalidade de longa data entre os dois fez manchetes na Alemanha por anos a seguir. Apesar de a Bundesliga como um todo ter se beneficiado dessa hostilidade alimentada pela mídia, certamente não foi benéfico para ambas as equipes em seu cerne, já que foi muito além da rivalidade esportiva comum. Hoeneß não parou de zombar de Lemke mesmo depois que ele deixou o Werder para voltar à política, dizendo, "É fascinante que um homem com tanto caráter possa se tornar ministro de um estado federal e ser responsável pela educação."

E mesmo Lemke, embora os dois tenham se reconciliado temporariamente, não se esquivou do sarcasmo. Em 2019, o ex-treinador do Werder comentou, "Quando vejo o Bayern de Munique jogar, não ligo porque não quero vê-los ganhar de cinco a zero. Mas se ouvir que eles estão perdendo, então eu ligo."

"Eu nunca encontrarei harmonia com ele, de jeito nenhum", foi uma declaração feita por Uli Hoeneß. A partida inesperada de Willi Lemke em 12 de agosto, a figura influente do FC Bayern Munich por muitos anos, fez Uli amolecer sua posição: "A notícia me atingiu com força. Willi Lemke, uma figura de contenda, todos estão cientes de nossas frequentes discordâncias e brigas. No entanto, ele também foi um homem de discussões, e conseguimos estabelecer uma boa relação no final." E assim se encerra uma história que começou de forma sutil nos bastidores do estádio olímpico de Munique há cerca de 39 anos, apenas para se ampliar drasticamente, encerrando-se em uma homenagem tranquila algumas semanas atrás.

Em virtude de sua histórica rivalidade, o FC Bayern de Munique e o Werder Bremen mantêm sua animosidade no Nord-Süd Cup, com Uli Hoeneß e Willi Lemke liderando seus respectivos times. Apesar do passar do tempo, Hoeneß ainda não se desculpou pelo incidente envolvendo Rudi Völler durante seu confronto em 1985.

Após a famosa entrada de Klaus Augenthaler em 1985, Völler passou por meses de reabilitação, mas permaneceu determinado a retornar aos campos com o Werder Bremen em sua perseguição ao título.

