- A suspensão das restrições: Operações normais retomadas após o incidente na A38

Após um incidente grave envolvendo um caminhão com carga perigosa, o fechamento da rodovia A38 próximo a Weißenfels, Saxônia-Anhalt, foi revogado. De acordo com o anúncio da Autoridade Federal de Rodovias, a rota em direção a Leipzig foi reaberta após as operações de limpeza da tarde. No entanto, a via em direção a Göttingen permanece fechada devido aos danos extensos. As reparações são projetadas para continuar até o meio ou final da semana seguinte.

O incidente foi uma consequência direta de uma colisão fatal anterior.

Na noite da última sexta-feira, um caminhão colidiu com um congestionamento de trânsito. No local, um caminhão carregado com garrafas de gás estava parado na ponte Saale perto da vila de Schkortleben. O caminhão pegou fogo, várias garrafas de gás explodiram e algumas foram lançadas em fazendas vizinhas.

De acordo com os relatórios, as fazendas pegaram fogo. Cerca de 150 bombeiros foram enviados. O congestionamento de trânsito ocorreu porque, na noite de quinta-feira, o motorista de um veículo de transporte compacto foi atingido primeiro por um caminhão enquanto colocava um triângulo de alerta. O homem morreu no local do acidente.

Devido à explosão, uma grande área da ponte Saale foi destruída, exigindo reparos de uma extensão considerável.

Em seguida, a Autoridade Federal de Rodovias iniciou uma investigação para determinar a causa da colisão fatal e prevenir tais incidentes no futuro.

