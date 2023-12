A surpreendente história da camisola Fair Isle

Nos últimos cinco anos, as marcas de luxo Ralph Lauren, Thom Browne, Chanel, Celine, Balenciaga, Raf Simons, Versace e Dries van Noten enviaram a sua versão da malha tradicional para a passerelle. A estilista londrina Molly Goddard até fez do padrão uma espécie de assinatura não oficial, fazendo questão de combinar um tricô estruturado ao estilo Fair Isle com uma saia de tule esvoaçante em quase todas as colecções.

Em suma, tornou-se um clássico de inverno que parece estar perpetuamente na moda; para os que vivem no hemisfério norte, é apropriado para vestir assim que as noites se aproximam, até que o tempo das camisolas se deteriore. Dito isto, mesmo em Los Angeles, Hailey Bieber foi vista com um casaco de malha estilo Fair Isle azul e caramelo da Khaite enquanto tomava um café no dia 19 de dezembro.

Com o nome da ilha de Fair Isle - parte do arquipélago de Shetland, a cerca de 160 quilómetros da costa nordeste da Escócia - a técnica de tricotar começou nos chapéus dos pescadores durante os séculos XVIII e XIX (as nossas adoradas camisolas vieram muito mais tarde). O padrão de dois fios não era apenas artístico, mas tornava os gorros altos e cónicos ainda mais quentes, duplicando a massa têxtil. Muitas vezes, apresentavam também um forro interior tricotado.

O tricô Fair Isle típico segue um padrão "OXO", em que um "O" geométrico é seguido de um "X" e repetido em toda a peça. Alguns tricotadores preenchem a forma do "O" com símbolos como cruzes, flocos de neve ou um ponto central chamado "olho de ganso". O que os distingue de outro vestuário de trabalho de pesca é a paleta de cores vivas. "Utilizavam azul, vermelho, amarelo, um branco natural e um castanho natural, chamado preto de Shetland", disse a Dra. Carol Christiansen, curadora e responsável pelos museus comunitários do Museu Têxtil de Shetland - que possui uma grande coleção de peças que remontam a 1850. "A ideia era que os capitães usassem cores mais vivas para serem mais facilmente vistos, quer a partir de terra quer por outros barcos."

Mas como é que o vestuário de trabalho funcional se tornou num dos designs mais duradouros da moda?

"Começaram a tornar-se um artigo turístico", disse o Dr. Christensen numa entrevista telefónica. No século XIX, pescadores da Noruega e dos Países Baixos vieram para a região para trabalhar e apanhar arenque - um negócio lucrativo no verão - nas águas das Shetland. Os pequenos e engraçados chapéus coloridos usados pelos trabalhadores de Fair Isle eram vistos como novidade, charme e a lembrança perfeita para os pescadores holandeses que os visitavam levarem para casa. Em 1870, as Shetland dispunham de um serviço regular de barcos e de correios, o que aumentou a escala do comércio e do turismo. Rapidamente se tornou um destino de férias para caçadores ou atiradores de aves que, tal como os capitães holandeses, podiam levar consigo um pedaço de Fair Isle. A procura aumentou, tal como o comércio. De repente, o padrão estava disponível em meias, luvas, cachecóis e, finalmente, pulôveres.

O look ganhou popularidade nos anos 20, quando um retrato do então Príncipe Eduardo, feito por Sir Henry Lander, foi pintado em 1923, reforçando a associação do design ao espírito desportivo. Com um vestido acabado de sair do campo de golfe, com um decote em V Fair Isle e um boné de tartan, a realeza britânica ajudou a catapultar o estilo para o mainstream. O estilo das mulheres também estava a mudar. Roupas mais soltas e confortáveis estavam a eclipsar a natureza restritiva dos espartilhos e anáguas graças a designers como Paul Poiret e Gabrielle Chanel (esta última era fã do Fair Isle, fotografada com um casaco de malha com gola com o padrão distintivo "OXO" em 1910). As mulheres usavam cardigans semelhantes, pulôveres - muitas vezes tricotados por elas próprias, se a alta-costura estivesse fora de alcance - e saias plissadas até ao joelho.

A Fair Isle rapidamente se transformou num símbolo da família quando, nas décadas de 1940 e 50, se tornou um ponto de referência nos livros de modelos de tricô para mulheres. As mães de todo o Reino Unido não só tricotavam uma peça para si próprias, como também para o marido e, utilizando os restos de fio, para os filhos. De repente, unidades familiares nucleares inteiras estavam vestidas com Fair Isle a condizer - tornando-se uma abreviatura visual para ideias de tradição, convenção e vida saudável que os designers modernos ainda hoje utilizam para evocar nostalgia.

"Penso que tudo o que tenha um sentido de lugar e de tempo dá às pessoas um sentido de pertença", afirmou Emma Brooks, designer sénior de malhas da marca britânica Toast, numa entrevista via Zoom. As malhas Fair Isle são um pilar consistente das colecções outono-inverno da marca, que tem uma parceria com uma fábrica especializada na Escócia (embora não em Shetland) e trabalha frequentemente com fiandeiros escoceses locais. "Há qualquer coisa numa camisola de malha e um motivo à volta do encaixe que é lisonjeiro. É um toque de cor sem ser demasiado exagerado, e penso que isso se adequa à forma de vestir de muitas pessoas."

Embora o design nunca tenha sido oficialmente registado como marca registada, existe uma qualidade patrimonial num Fair Isle tradicional que é difícil de replicar - embora seja frequentemente tentado. Em 2015, a Chanel reviveu a sua afiliação com o padrão numa coleção Metier d'Arts em Roma (uma coleção dedicada a celebrar o trabalho artesanal dos seus ateliers). As malhas ironicamente geraram controvérsia depois de a marca independente de Shetland, Mati Ventrillon, ter afirmado que a Chanel copiou os seus desenhos depois de a casa de moda ter visitado o seu atelier como pesquisa. A Chanel pediu desculpa e deu crédito a Ventrillon na linguagem de marketing subsequente que promoveu o desfile.

Brooks tem plena consciência da sensibilidade cultural do artesanato e até visitou o Dr. Christiansen no Museu Têxtil de Shetland em 2019 para procurar inspiração de design para a próxima coleção da Toast, feita com fios de Shetland. "É importante ser sensível ao facto de certos motivos serem muito tradicionais de uma determinada área regional", afirmou Brooks. "O que me surpreendeu no (arquivo Shetland Textile) foi a amplitude em termos de paletas de cores. Penso que, devido ao que se vê nos livros históricos de Fair Isle, estava à espera de cores mais suaves. Mas havia uma verdadeira extensão e uma sensação de que os desenhos mudavam ao longo do tempo e (os tricotadores misturavam) a tradição com um estilo completamente diferente."

Atualmente, o Dr. Christiansen acredita que é quase impossível registar a arte da Fair Isle. "Houve tentativas, mas é difícil, uma vez que nunca chegámos a designar um local", afirma. Há também questões relacionadas com a criação de gado, o que significa que nem todas as malhas Fair Isle criadas em Shetland são feitas com lã de ovelhas de Shetland. "Torna-se muito complicado", disse. "É uma pena, porque agora é provavelmente demasiado tarde. A Ilha Justa está a ser produzida em todo o mundo".

"É assim que as coisas são, é a moda global."

