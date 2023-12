A surpreendente derrota do Liverpool frente ao Brighton deixa-o muito atrás do líder Manchester City

Um golo de Steven Alzate foi suficiente para os três pontos e deixou o Liverpool a sete pontos do líder Manchester City, que tem um jogo a menos.

O Liverpool e o City defrontam-se no domingo no que muitos acreditavam ser uma decisão antecipada do título.

"Neste momento, não estamos na corrida pelo título", disse o lateral do Liverpool Andy Robertson aos jornalistas após o jogo.

A equipa de Jurgen Klopp, que parecia ter virado a página depois das boas exibições recentes, não teve ideias contra o Brighton e conseguiu apenas um remate à baliza durante todo o jogo.

Agora, a equipa não consegue marcar em três jogos consecutivos do campeonato em Anfield, um recorde inimaginável considerando a proeza ofensiva da equipa nas últimas duas épocas.

Robertson considerou o Brighton como "a melhor equipa", mas admitiu que a sua equipa foi "extremamente dececionante".

"Não fizemos nada de especial", disse. "Com um longo historial de invencibilidade, perdemos duas. Quando não aparecemos, não obtemos resultados."

A derrota evidenciou ainda mais as vulnerabilidades de uma equipa que muitos pensavam poder vir a dominar o futebol inglês nos próximos anos.

Klopp teve de lidar com lesões de jogadores importantes, incluindo quase todas as suas opções de defesa central sénior, o que dificultou a navegação numa lista de jogos congestionada, especialmente durante uma pandemia global.

"A única explicação agora é que somos uma equipa cansada, mentalmente mais ou menos", disse aos jornalistas após o jogo. "Não parecíamos mentalmente frescos. Eles mereceram ganhar".

"Queríamos ter jogado melhor e de forma mais convincente. Perdemos demasiadas bolas em situações promissoras. Sei que os rapazes conseguem passar de A para B, mas hoje o B não me pareceu alcançável.

"Tivemos uma semana muito difícil. Não estávamos frescos esta noite e é aí que temos de encontrar uma solução."

Quanto mais se ganha, melhor se sente

A derrota do Liverpool terá dado um brilho extra à noite do Manchester City, que se afastou ainda mais no topo da liga depois de vencer o Burnley por 2-0 na quarta-feira.

Os golos de Gabriel Jesus e do capitão da noite, Raheem Sterling, garantiram uma vitória confortável que aumentou a série de vitórias da equipa para 13 jogos em todas as competições.

Sterling elogiou a "união" do plantel e o trabalho defensivo que permitiu ao clube chegar ao sexto jogo consecutivo sem sofrer golos, igualando o recorde do clube.

"Quanto mais se ganha, melhor se sente, e foi isso que fizemos hoje", disse ele aos repórteres após a partida.

"Sabíamos exatamente o que eles iriam trazer para o jogo, sendo físicos, segundos e colocando bolas na área, e penso que os rapazes da defesa lidaram muito bem com eles.

"É bom conseguir outra vitória e manter outra baliza limpa. Temos estado numa boa série e precisamos de continuar assim."

Embora satisfeito com o desempenho, o treinador do City, Pep Guardiola, olhou para o confronto com o Liverpool e salientou a importância da recuperação num calendário preenchido.

"Neste momento, estamos a desfrutar deste jogo e amanhã começamos a pensar no próximo jogo", afirmou.

"São os mesmos pontos, mas contra um adversário. No final, o objetivo é ser campeão. Contra equipas mais baixas na tabela, as pessoas podem dizer que é garantido, mas nós sabemos como é difícil.

"Tivemos de dar o nosso melhor e agora enfrentamos uma equipa diferente com um tipo de jogo diferente. Agora vem outro grupo de jogos difíceis, difíceis. Hoje, desfrutamos do jogo, comemos bem e, amanhã, começamos a pensar no Liverpool."

