A Suprema Corte dos EUA inicia um desafio sobre o armazenamento de resíduos nucleares.

Um debate acalorado sobre a proposta de armazenamento de resíduos nucleares no Texas e Novo México está a caminho do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Os juízes decidiram examinar uma decisão de um tribunal de recursos que condenou a Comissão Reguladora Nuclear (NRC) por ultrapassar seus poderes federais ao permitir que uma organização privada armazene resíduos nucleares em um aterro no oeste do Texas por quatro décadas. Os resultados desse caso poderiam potencialmente influenciar esquemas semelhantes no Novo México.

As autoridades de ambos os estados são firmemente contra esses empreendimentos. Dois grandes problemas exigem a consideração do Supremo Tribunal neste caso. Inicialmente, a NRC argumenta que esses estados abriram mão de seu direito de questionar os planos de emissão de licenças devido à sua recusa em participar dos procedimentos internos da comissão.

Além disso, o Supremo Tribunal precisa determinar se a legislação federal permite que a NRC conceda licenças para armazenamento de resíduos nucleares. O estado conservador do Texas e as organizações ambientais, uma coalizão improvável, apontaram para uma decisão de 2022 do Supremo Tribunal, que manteve que o Congresso deve definir diretrizes claras ao delegar autoridade de tomada de decisão sobre questões de importância nacional a uma agência.

Do ponto de vista do tribunal inferior que decidiu contra a comissão, a gestão dos resíduos nucleares dos EUA cai dentro daquelas questões que o Congresso deveria abordar diretamente.

Atualmente, cerca de 90.000 toneladas métricas de combustível nuclear usado, alguns datando dos anos 1980, são mantidos em instalações de armazenamento temporário atuais e antigas nos EUA, com o volume aumentando em mais de 1.800 toneladas métricas anualmente. Idealmente, esses resíduos deveriam ser armazenados permanentemente abaixo do solo, mas as buscas por um local adequado até agora não tiveram sucesso.

O Supremo Tribunal vai analisar se os governos estaduais abriram mão de seu direito de questionar as emissões de licenças da NRC, de acordo com o argumento da NRC, no processo judicial em andamento sobre o armazenamento de resíduos nucleares em um aterro no oeste do Texas. Este debate no Tribunal também pode determinar se a legislação federal concede à NRC a autoridade para emitir licenças para armazenamento de resíduos nucleares, como alegado pelo Texas e pelos grupos ambientais.

Leia também: