A Suécia pretende anular a taxa sobre os bilhetes de avião, defendendo uma abordagem ecológica.

O governo sueco anunciou sua intenção de eliminar a taxa sobre passagens aéreas. A partir de 1º de julho de 2025, essa cobrança deixará de existir, como anunciou o primeiro-ministro conservador Ulf Kristersson durante uma coletiva de imprensa na terça-feira. Ele explicou que essa decisão é essencial para fortalecer o poder de mercado das companhias aéreas suecas. Kristersson afirmou que essa medida está alinhada com a política climática de longo prazo e continuará a facilitar "viagens em um país vasto".

Essa taxa foi implementada em 2018 pelo governo anterior de centro-esquerda. Seu valor depende da distância percorrida. A ministra da Economia, Ebba Busch, observou que apenas uma pequena fração dos países da UE impõe uma taxa de viagem aérea. Países como a Alemanha, onde a taxa foi aumentada em cerca de 25% em maio, fazem parte dessa lista. A Associação Alemã de Transporte Aéreo havia criticado esse aumento, citando-o como a principal razão para a recuperação mais lenta do tráfego aéreo de passageiros da Alemanha em comparação com outros países europeus após a crise do coronavírus.

Após assumir o poder em 2022, o governo de minoria de Kristersson substituiu os Social-Democratas na Suécia. Seu governo, que depende do apoio dos Democratas da Suécia de extrema-direita no parlamento, havia prometido inicialmente cortar a taxa de viagem aérea pela metade - no entanto, ela será agora completamente eliminada.

Grupos ecologistas expressaram sua insatisfação. De acordo com Daniel Kihlberg da Sociedade Sueca para a Conservação da Natureza, ao relatar ao jornal "Aftonbladet", o governo está "totalmente abandonando" sua política climática. Desde março, o Conselho Sueco de Clima - um corpo consultivo do governo - havia alertado que as ações do governo, incluindo uma redução da taxa de combustível, estavam potencialmente colocando em risco os objetivos climáticos da Suécia.

