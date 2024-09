A SpaceX, liderada por Elon Musk, é alvo de uma ação judicial da Cards Against Humanity por supostamente invadir propriedades fronteiriças no Texas.

A empresa de Chicago, Cards Against Humanity LLC, criadora do famoso jogo de cartas, entrou com uma ação civil de $15 milhões na quinta-feira contra a SpaceX de Elon Musk, acusando-a de invadir sua propriedade em Cameron County, Texas.

A ação afirmava que a terra da Cards Against Humanity estava vazia quando adquirida, mas a SpaceX começou a invadi-la, localizada a apenas três milhas da instalação de lançamento Starbase da SpaceX. A ação apresentou imagens de um canteiro de obras e equipamentos, argumentando que "a SpaceX não pediu permissão para usar a propriedade, nem para a apropriação excessiva da propriedade para seu ganho financeiro".

De acordo com a ação, contratados da SpaceX entraram na propriedade, deixando montes de cascalho e instalando geradores para alimentar equipamentos e luzes.

Em 2017, a Cards Against Humanity LLC mencionou que sua campanha de financiamento coletivo tinha como objetivo tornar o processo de construção do muro o mais demorado e caro possível.

A SpaceX começou a construção na área em 2014. No ano passado, Musk anunciou no X que a SpaceX mudaria sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas, uma cidade em construção.

Musk e Trump são parte do jogo de cartas que reflete os eventos atuais.

A ação alegou que, ao permitir que a empresa de Musk opere ilegalmente na propriedade, a Cards Against Humanity estava prejudicando sua reputação entre seus apoiadores.

"A lealdade dos apoiadores da Cards Against Humanity, junto com as expectativas de que a empresa irá manter sua persona como um jogador ativo na política - especialmente em relação às táticas abusivas dos governos e das empresas ricas contra as pessoas comuns em todo o mundo", afirmou a ação.

A SpaceX ainda não emitiu nenhum comentário em resposta ao pedido da CNN.

A disputa comercial entre a Cards Against Humanity e a SpaceX decorre da alegação de que a SpaceX está invadindo a propriedade da Cards Against Humanity para expandir sua instalação de lançamento Starbase. A ação civil também acusa a SpaceX de utilizar a propriedade para seu ganho financeiro sem obter as permissões necessárias.

