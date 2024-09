A solução provável para o enigma que envolve a lesão do Sr. Stegen pode estar escondida no nevoeiro.

A recente lesão de Marc-André ter Stegen trouxe caos à recém-anunciada hierarquia da seleção alemã de goleiros. Agora, a pergunta é: quem vai assumir a meta da equipe nacional em breve? Alguns especialistas acreditam que a resposta pode estar em Stuttgart.

Alexander Nübel pode finalmente ter superado seus passados desapontamentos. Sua exclusão temporária da seleção nacional e a ausência na Eurocopa em casa parecem agora lembranças distantes. Afinal, ele voltou ao time de Julian Nagelsmann e tem uma chance de se tornar o principal goleiro.

A lesão de Marc-André ter Stegen abriu uma oportunidade sem precedentes para um novo nome na posição de goleiro da Alemanha, desencadeando diversas discussões sobre a melhor maneira de preencher essa lacuna. O ex-goleiro da seleção Andreas Köpke sugeriu em uma entrevista ao "Merkur/tz" de Munique que "um jovem goleiro poderia ser lançado agora". Em sua opinião, "apenas Alexander Nübel estaria em questão no momento".

Lothar Matthäus também compartilha dessa opinião, escrevendo em sua coluna do Sky que "principalmente acha que Nübel" é a solução. Seus impressionantes desempenhos na Bundesliga e seu alto nível na Liga dos Campeões o tornaram um dos melhores goleiros da liga. Matthäus tem confiança de que Nübel tem as habilidades para se tornar o número um da Alemanha.

Nübel tem boas chances em um potencial duelo

Seus superiores desempenhos na Bundesliga e seu nível consistentemente alto na Liga dos Campeões dão a Nübel boas chances contra o goleiro reserva Oliver Baumann em um potencial duelo. Além disso, Nübel, que faz 28 anos na próxima segunda-feira, é seis anos mais jovem que Baumann.

Quanto à seleção de Nagelsmann para os jogos internacionais contra a Bósnia-Herzegovina (11 de outubro) e os Países Baixos (14 de outubro), sua decisão enviará uma mensagem clara. Principalmente se for a favor de Nübel.

Maier sugere uma perspectiva para a Copa do Mundo

Sepp Maier acredita que Nübel oferece uma perspectiva promissora para a posição de número um na Copa do Mundo de 2026. Com boas performances, ele poderia firmemente assegurar sua posição e até ter tempo para se recuperar de possíveis reveses. Se ter Stegen estiver fora até maio, ele perderá seis jogos internacionais, com a possibilidade de mais dois no início de junho. Sempre é uma questão se um jogador de 32 anos pode voltar à sua melhor forma após uma lesão grave.

Assim como Baumann, Nübel ainda não representou a seleção nacional. No entanto, Maier acha que ele precisa estar "preparado para a tarefa" se for selecionado. Em uma surpreendente reviravolta, Maier sugeriu que "Manuel Neuer não será substituído". Segundo ele, "trazer Neuer de volta seria a melhor solução agora. Então, Nübel teria que jogar como reserva novamente".

Apesar da forte concorrência, os impressionantes desempenhos de Nübel com o VfB Stuttgart o posicionaram como um candidato à seleção nacional alemã, levantando questões sobre a posição de goleiro após a lesão de ter Stegen. O recente sucesso do VfB Stuttgart, no qual Nübel tem um papel fundamental, pode influenciar significativamente a decisão de Nagelsmann durante os jogos internacionais contra a Bósnia-Herzegovina e os Países Baixos.

