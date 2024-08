A solteira está a marcar o seu regresso associando-se à Playboy.

Stella Stegmann, que já foi celebrada como "Playmate do Ano" em 2020, agora assume o papel de "Bachelorette" e comemora com outro ensaio fotográfico para a "Playboy". Mesmo para quem já apareceu nas páginas da "Playboy" antes, ser a primeira "Bachelorette" bissexual da série da RTL é um marco importante.

Conhecida por sua participação no reality show da Netflix "Too Hot to Handle" no ano passado, Stegmann não é uma estranha ao holofote. Tornar-se a nova "Bachelorette" na última temporada, exclusiva da RTL+, é um grande marco em sua carreira. "Estava muito animada e muito feliz!" ela compartilha em uma entrevista para uma edição especial da "Playboy" intitulada "As mais belas 'Bachelorettes' e 'Bachelors'", que chega às bancas na quinta-feira. E claro, ela não só falou, como também posou novamente para a ocasião.

Quando questionada sobre sua empolgação com o papel, Stegmann compartilha: "A 'Bachelorette' era o único formato que eu conseguia imaginar. É realmente um sonho tornado realidade. Acho que o formato é muito bonito e sou uma grande fã há muito tempo."

Nascida e criada em Frankfurt, Stegmann traz uma perspectiva fresca para o programa da RTL. "Sou a primeira 'Bachelorette' bissexual e estou feliz em servir como um modelo", ela explica por que vai namorar tanto homens quanto mulheres. "Eu sou atraída por ambos os gêneros, é só uma questão de sintonia", Stegmann admite.

Stegmann reconhece os desafios que vêm com seu papel proeminente no programa. "É emocionante liderar o programa, e paquerar é divertido, claro! Mas fazer uma seleção é realmente muito difícil", ela confessa. Ela também compartilha suas lutas para convencer sua família e amigos a apoiarem sua participação no programa. "Minha mãe já é crítica com relação aos meus compromissos. Mas ela também disse que está muito orgulhosa. Se eu tivesse entrado em um formato completo lixo, provavelmente seria diferente", ela admite.

Quanto a seus planos futuros, Stegmann expressa interesse em participar de programas como "Ninja Warrior" ou "Let's Dance". Ela também usa sua plataforma do Instagram para abordar assuntos sérios e quebrar tabus, como a bissexualidade, que ela acredita que precisa de mais discussão.

Na entrevista, Stegmann também compartilha suas experiências com diferentes gêneros no namoro. "Tenho muito mais experiência com homens, isso é claramente minha zona de conforto. Sei como paquerar ou o que fazer na cama", ela admite. "Com mulheres, é novo para mim, e estou aprendendo a me conhecer novamente", ela acrescenta e confessa: "No começo, eu estava completamente sobrecarregada com mulheres."

Ela explica ainda: "Cada mulher é diferente, e o que eu gosto, a outra mulher pode não gostar. Cheguei a ponto de me sentir perdida e pensei: 'Certo, agora entendo por que os homens têm dificuldade em encontrar o clitóris ou por que algumas coisas podem parecer esquisitas'."

Por fim, a edição especial da "Playboy" deve ser fácil de encontrar na banca de jornal local. Entre outras coisas, ela apresenta um reencontro com ex-vencedoras do "Bachelor", como Anja Polzer, Alissa Harouat, Katja Kühn e Michelle Gwozdz.

Leia também: