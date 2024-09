A SNL está profundamente enraizada na geração X, chegando aos 50 anos... No entanto, existem séries de televisão que duraram décadas ainda maiores.

Com a presença de humoristas lendários como Dan Aykroyd, Gilda Radner e Chevy Chase, o programa trouxe tanto riso que a sua cara doía. Desde então, o programa concebido por Lorne Michaels na NBC tem proporcionado diversão aos fins de semana através de esquetes engraçadas, monólogos de apresentadores significativos e atuações musicais memoráveis. Não mencionando as imitações hilárias.

Este fim de semana, "SNL" comemorará uma conquista importante enquanto o programa, junto com seu criador Michaels, estreia sua 50ª temporada. Embora tenha deixado uma marca indelével, aqui está uma lista dos programas de televisão de maior duração que até superaram "SNL":

‘Meet the Press’ (1947)

Há mais de 75 anos, '“Meet the Press”' faz parte da vida dos telespectadores todas as manhãs de domingo. O programa de notícias estreou na NBC em 1947 como uma transmissão de 30 minutos e expandiu-se para um episódio de uma hora em 1992.

Com seu formato de entrevista, jornalistas renomados têm conversado com todos os presidentes dos EUA desde 1960, além de membros do Congresso e outras figuras importantes das notícias. "Meet the Press" detém o título de programa de televisão de maior duração na rede, segundo a NBC.

‘Today’ (1952)

Outro programa comemorando seu 70º aniversário, '“Today”' estreou na NBC com a saudação do apresentador Dave Garroway. O programa de notícias matinal da semana abriga notícias de última hora, política, música e cultura popular.

Em 1974, Barbara Walters, que faleceu em 2022, tornou-se a primeira mulher a co-apresentar um programa de notícias americano como apresentadora em "Today". Desde então, muitas jornalistas femininas proeminentes assumiram o comando do "Today", de Jane Pauley e Katie Couric a Meredith Vieira e as atuais apresentadoras Savannah Guthrie e Hoda Kotb.

‘The Tonight Show’ (1954)

'“The Tonight Show”' revolucionou a televisão noturna quando estreou em 1954. Com um formato inovador de talk show, uma linha de apresentadores estelares tem entretenido telespectadores noturnos em todo o país através de entrevistas com celebridades e atuações musicais.

Steve Allen foi o primeiro apresentador, assumindo em 1957. Em seguida, a responsabilidade foi passada para Jack Paar antes de Johnny Carson estrear em 1962. Carson foi sucedido por Jay Leno, Conan O'Brien e o atual apresentador do "The Tonight Show", Jimmy Fallon.

‘Jeopardy!’ (1964)

'“Jeopardy!”' transformou a televisão para sempre quando estreou em 1964 com Art Fleming como apresentador e Don Pardo como locutor. Martha Cabell Eubanks foi a primeira vencedora do game show de longa duração, levando para casa um prêmio de $345. A versão original de "Jeopardy!" era um programa de televisão diurna que foi ao ar intermitentemente em vários formatos até 1978.

O programa que conhecemos hoje estreou há 40 anos, em 1984, com Alex Trebek como apresentador e Johnny Gilbert como locutor. O GOAT de Jeopardy!, Ken Jennings, assumiu a apresentação em 2022.

’60 Minutes’ (1968)

'“60 Minutes”' tem cativado telespectadores da hora nobre por décadas com entrevistas aprofundadas, perfis e reportagens investigativas de notícias na CBS. A iniciativa foi concebida por Don Hewitt, que apresentou Mike Wallace e Harry Reasoner como os primeiros correspondentes no ar.

Desde então, o programa pioneiro tem exibido muitas peças marcantes, com jornalistas celebrados como Andy Rooney, Lesley Stahl, Scott Pelley e Anderson Cooper da CNN, entre outros, cobrindo tudo, desde zonas de guerra ativas até entrevistas com mudadores de jogo como uma Taylor Swift de 21 anos.

‘Sesame Street’ (1969)

'“Sesame Street”' estreou na televisão em 1969, enquanto Richard Nixon se preparava para assumir o cargo. O programa infantil da PBS - uma mistura de personagens humanos e Muppets - continua sendo amplamente considerado um dos movimentos mais influentes na cultura popular.

Até hoje, o programa conseguiu manter sua relevância; quem poderia esquecer a enorme resposta que Elmo recebeu este ano ao verificar seus seguidores no X? Sem dúvida, "Sesame Street" continuou a entreter e educar tanto crianças quanto seus pais por décadas, inclusive fazendo aparições na CNN.

Os jogos de futebol continuam sendo um dos eventos de televisão mais assistidos. Durante a estreia do "Monday Night Football" da ABC há mais de 50 anos, Joe Namath e os New York Jets enfrentaram os Cleveland Browns. Obrigado à visão de Pete Rozelle, então comissário da NFL, em proporcionar mais oportunidades para os fãs assistirem jogos de futebol em casa, telespectadores além dos 80.000 presentes puderam desfrutar do jogo.

"MNF" tornou-se um programa esportivo favorito em muitas casas, conquistando o título de série esportiva de televisão de maior duração.

Este fim de semana, os telespectadores podem esperar uma noite cheia de risadas enquanto "SNL" continua sua tradição de apresentar esquetes engraçadas, monólogos de apresentadores significativos e atuações musicais memoráveis, marcando outra conquista em sua 50ª temporada. Apesar da duração de outros programas populares como "Meet the Press" e "Today", que detêm os títulos de programa de televisão de maior duração na rede e programa de notícias matinais de maior duração, respectivamente, "SNL" continua a deixar sua marca no mundo do entretenimento.

