- A situação orçamental em Dresden continua a ser "excepcionalmente apertada".

Dresden, como a cidade principal, espera um déficit de cerca de 45 milhões de euros para este ano, de acordo com seu relatório financeiro semestral lançado na quarta-feira. O relatório sugere que a situação financeira da cidade permanece crítica durante a segunda metade de 2024.

Esta é a primeira vez em anos que a cidade principal espera encerrar o ano no vermelho. A tensão financeira é atribuída a custos crescentes devido à inflação, um aumento substancial nos gastos nos setores social e de asilo, que não foram apoiados financeiramente de forma adequada pelo governo federal ou pelo Estado Livre da Saxônia. Além disso, há um significativo peso de custos com pessoal após o recente acordo salarial no setor público.

Fontes de receita, como impostos, alocações e taxas, são projetadas para aumentar em torno de 200 milhões de euros em relação às previsões iniciais. No entanto, esse aumento é contrabalançado pelo aumento projetado nas despesas, que chega a cerca de 264 milhões de euros. Considerando a liquidez gerada no ano passado, espera-se um déficit de quase 45 milhões de euros.

Sem perspectivas de alívio imediato

O relatório não indica nenhuma perspectiva de alívio no futuro próximo. Olhando para o orçamento de 2025/2026 e o plano financeiro de longo prazo até 2029, é aparente que os gastos sociais continuarão a aumentar enquanto as alocações principais sofrerão uma queda drástica.

O prefeito Dirk Hilbert propôs uma mudança na estratégia financeira da cidade. Ele destacou que as alocações essenciais do Estado Livre estão diminuindo significativamente, enquanto as obrigações legais, especialmente no setor social, estão aumentando exponencialmente. Ele enfatizou que manter a situação atual seria inviável.

Apesar dos esforços de Dresden para aumentar a receita, o aumento projetado nas despesas é esperado para superar isso, levando a um possível déficit. Esta situação financeira em Dresden pode persistir, já que o relatório sugere a continuidade do aumento dos gastos sociais e a diminuição das alocações principais no futuro.

