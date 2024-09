A situação em Wuhledar continua volátil, com as forças russas a utilizar estratégias subtis.

Deepstate, uma fonte militar pró-Ucraniana, relata situação tensa perto de Wuhledar, piorando. "Os russos estão tentando cercar a cidade e a estão destruindo sistematicamente com artilharia e outros métodos." Deepstate não confirma a invasão de tropas russas (às 9:27 AM). "Aguentar até o fim significa sacrificar os escombros no lugar do nosso exército, uma perda inaceitável. Devíamos ter previsto isso, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada recusam-se a recuar e continuam lutando independentemente." Segundo a Nexta, uma mídia da Europa Oriental, a Rússia está novamente empregando a estratégia "terra queimada" ao bombardear extensivamente Wuhledar do céu:

11:15 Imagens de satélite revelam destruição extensa em armazéns de munições russasA Ucrânia conseguiu recentemente realizar ataques bem-sucedidos em instalações de armazenamento de armas russas, resultando na aniquilação de grandes quantidades de mísseis, obuses de artilharia e outros suprimentos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsky e Toropets:

10:46 Ataques devastadores em Saporischschja: uma fatalidade, vários feridos e danos significativosAtaques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporischschja na noite passada resultaram em uma morte civil e seis outros feridos, segundo relatado. A área foi alvo de "ataques aéreos maciços" em um período de duas horas, de acordo com a agência estadual de defesa civil. "Uma pessoa morreu e seis outras, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos, ficaram feridas", anunciou o governador regional Ivan Fedorov no Telegram. Além disso, instalações de infraestrutura e edifícios residenciais foram incendiados. De acordo com um funcionário da administração da cidade, 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram atingidos em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a tripulação do porta-aviões russo: "O porta-aviões pode nunca mais navegar"Relatos indicam que a tripulação do porta-aviões russo "Almirante Kuznetsov" está sendo enviada para a linha de frente, de acordo com a Forbes e o correspondente da ntv em Moscou, Rainer Munz. A história tumultuada do navio pode sugerir as dificuldades financeiras da Rússia:

09:27 Wuhledar à beira do abismo? Relatos sugerem que tropas russas podem ter entradoDe acordo com a mídia estatal e blogueiros de guerra, tropas russas supostamente infiltraram-se na cidade oriental ucraniana de Wuhledar. "Unidades russas penetraram em Wuhledar - o cerco à cidade começou", escreve um blogueiro de guerra pró-russo, por exemplo. Outros blogueiros de guerra pró-russos também relatam o ataque. A mídia estatal russa relata que a cidade localizada na região de Donetsk está sendo isolada e há conflitos armados no setor oriental da cidade. O analista militar coronel Reisner diz à ntv.de que as tropas russas estão se aproximando de Wuhledar de várias direções como uma pinça. "Wuhledar pode ser cercada. Pode-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de segurar a área."

08:59 Forças russas e ucranianas trocando ataques de drone à noiteDefesa aérea russa, segundo relatado, interceptou 13 drones ucranianos durante a noite. Seis deles foram abatidos nas regiões de Belgorod e Kursk, e um na região de Bryansk, de acordo com a TASS, citando o Ministério da Defesa russo. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, a Rússia atacou a Ucrânia com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatos de baixas ou danos até agora.

08:17 Dinamarca defende posição firme sobre ataques de longo alcance contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, está instando os aliados da NATO a aprovar o uso de armas de alcance maior contra a Rússia. "É hora de encerrar a discussão sobre linhas vermelhas", diz Frederiksen à Bloomberg. Ela considera que a linha vermelha mais importante já foi cruzada. "Isso aconteceu quando os russos invadiram a Ucrânia." Ela não permitirá que a Rússia diga o que é certo dentro da NATO, da Europa ou da Ucrânia, diz Frederiksen.

07:38 Enterro e relatório de soldados russos desaparecidos para economizar dinheiroDe acordo com uma ligação telefônica publicada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos em batalha são relatados como desaparecidos e enterrados para evitar pagar generosas compensações às suas famílias. "Eles matam, a luta continua, está quente, eles começam a feder, então nós os enterramos bem aí, e então eles são considerados desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe", diz um homem a um residente da região russa de Belgorod na ligação relatada pelo Independent do Kyiv. A compensação para cada soldado morto é saida estar entre $67.500 e $116.000.

06:59 Posição russa não oferece esperança para a resolução da guerraApesar da apresentação do presidente ucraniano Zelensky sobre seu "plano de vitória" nos EUA, a Rússia não mostra sinais de interesse em pôr fim ao conflito. O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) relata que o Kremlin continua a mostrar desinteresse em um acordo que não envolva a completa rendição da Ucrânia e a dissolução de seu estado. Altos funcionários russos expressaram oposição à participação na próxima cimeira de paz, com o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterando a recusa da Rússia em negociar a menos que a Ucrânia se rende, mesmo mencionando a NATO e o Ocidente como um inimigo comum. De acordo com o ISW, a Rússia não está interessada em verdadeiras negociações de paz com a Ucrânia, usando, em vez disso, a ideia de "planos de paz" e "negociações" para pressionar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões em sua soberania e integridade territorial.

06:27 Zelensky: Ação Decisiva dos EUA Poderia Acelerar Fim da Agressão RussaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita que ações decisivas pelo governo dos EUA poderiam apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. Após encontrar-se com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA, Zelensky postou em seu canal do Telegram que há uma chance real de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA até o final do ano. Zelensky está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Incêndio em Helicóptero Mi-8 em Omsk por AdolescentesDois adolescentes incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no sábado usando uma cocktails molotov. Os adolescentes, de 16 anos, foram presos e, segundo relatórios, confessaram o ato após serem oferecidos $20.000 via Telegram. O helicóptero sofreu danos significativos. Este incidente segue um ocorrido em 11 de setembro, quando dois meninos pequenos incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk, região de Tyumen. Atividades de sabotagem, incluindo descarrilamentos de trens, foram relatadas em várias regiões russas. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas foram atacadas por "inimigos do regime de Putin".

04:44 G7 Discutirá Possível Fornecimento de Mísseis de Alcance Longo para KyivOs ministros das Relações Exteriores dos países do G7 se reunirão na próxima segunda-feira para discutir a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance que podem alcançar o território russo à Ucrânia, anunciou o chefe da política externa da UE, Josep Borrell, na Assembleia Geral da ONU. Ele também destacou o recebimento de novas armas pela Rússia, incluindo foguetes iranianos, apesar das negações do Irã.

03:50 "A Paz Pode Estar Mais Próxima do Que Pensamos", Diz ZelenskyExibindo otimismo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugeriu durante uma entrevista com a emissora americana ABC News que o fim da guerra com a Rússia poderia estar mais próximo do que se esperava. Ele instou os EUA e seus aliados a continuarem seu apoio à Ucrânia.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em SaporizhzhiaAs forças russas realizaram outro ataque na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na terça-feira à noite, resultando em uma morte e cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos. Os ataques na cidade nos últimos dois dias deixaram pelo menos 23 feridos, com duas casas destruídas e nenhum relatório de feridos entre os bombeiros durante a extinção do incêndio. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, causando um incêndio que foi rapidamente apagado sem feridos.

01:29 Exército Ucraniano Enfrenta Pressão em PokrovskO exército ucraniano relatou tensão contínua na parte oriental do país, com Pokrovsk e Kurakhove sob pressão significativa. Mais de 50 dos 125 ataques russos ao longo da frente foram direcionados a este setor, com a principal ofensiva russa concentrada em Pokrovsk. Os ucranianos conseguiram desacelerar o avanço russo em Pokrovsk, mas a situação permanece perigosa para os defensores perto de Kurakhove. As tropas russas também avançam em direção à cidade mineira de Hirnyk, ameaçando cercar várias unidades lá, e em direção à cidade de Vuhledar, que os russos já tentaram capturar por meio de ataques frontais.

00:28 Americano Condenado na Rússia por Tentativa de KidnappingUm cidadão dos Estados Unidos recebeu uma sentença de seis anos de prisão na Rússia por tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. Um tribunal na região de Kaliningrad o considerou culpado de tentativa de "sequestro" e determinou sua prisão em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o homem americano tentou deixar a Rússia com seu filho de quatro anos, com destino à Polônia, em julho de 2023. "Sem obter o consentimento da mãe, ele tentou remover a criança do país", afirmou o tribunal via aplicativo de mensagem Telegram. Ele supostamente tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestada antes de ser interceptado por guardas de fronteira. As relações entre os Estados Unidos e a Rússia permanecem tensas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Vítimas na Rússia após Ataque a Vilarejo Próximo à FronteiraTrês pessoas morreram em um ataque a um vilarejo russo perto da fronteira ucraniana, segundo autoridades locais. O vilarejo de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, foi "bombardeado pelo exército ucraniano" na segunda-feira, segundo o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, via aplicativo de mensagem Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e duas pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas.

22:13 Zelensky Elogia Auxílio Alemão Após Encontro em Nova YorkApós um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou a importância do auxílio da Alemanha. "Estamos extremamente gratos à Alemanha pelo seu auxílio", disse Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos fazer muito mais para fortalecer a segurança em toda a Europa". No entanto, Scholz reiterou a posição do governo alemão de não fornecer armas avançadas à Ucrânia.

Russia possui um porta-aviões operacional, conhecido como "Almirante Kuznetsov", que chamou a atenção devido a seus raros desdobramentos desde o seu lançamento nos anos 80, apesar de uma história de problemas. Agora, a Forbes revela que um número crescente de marinheiros da tripulação de 15.000 do Kuznetsov está sendo enviado para a Ucrânia, não em seu porta-aviões, mas como parte do seu próprio batalhão. De acordo com a Forbes, esta é uma das técnicas utilizadas para atender às demandas mensais de recrutamento da Rússia, estimadas em 30.000 novos combatentes por mês. Enquanto o Kuznetsov luta com a deterioração e é cada vez mais provável que se torne uma fixture permanente ao longo da costa de Murmansk, onde supostamente tem ficado ancorado por algum tempo.

