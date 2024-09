- A situação do diesel: o CEO da Volkswagen está a abordar o assunto pessoalmente agora?

O que o ex-chefe da VW, Martin Winterkorn, tem a dizer sobre as acusações do escândalo do diesel? Para o segundo dia de seu julgamento no Tribunal Regional de Brunswick, espera-se uma declaração de defesa mais longa. Depois que ele terminar, o homem de 77 anos vai compartilhar sua perspectiva sobre seu envolvimento em um dos maiores escândalos industriais da Alemanha.

Os pontos essenciais do indiciamento em três partes apresentado pelo ministério público têm sido evidentes desde o início do julgamento. Os promotores argumentam que Winterkorn sabia sobre a manipulação de emissões muito antes do que havia afirmado anteriormente. Eles alegam que ele foi informado sobre o uso de software ilegal nos EUA já em maio de 2014.

Inocente até prova em contrário

Winterkorn é acusado de trair os clientes da VW ao ocultar a verdadeira condição de seus veículos com esse conhecimento. Além disso, os promotores afirmam que, durante os dias críticos de setembro de 2015, ele intencionalmente não alertou o mercado de ações sobre os riscos de pagamentos de penalidades. Em 2017, ele supostamente fez declarações falsas sob juramento diante do comitê parlamentar de investigação. Inocente até prova em contrário

Com uma atitude descontraída e confiante no início, o ex-executivo expressou sua confiança no processo. Sua equipe de defesa afirmou que ele nega as acusações e "não enganou" ou "causou dano a ninguém". "Estamos convictos de que todas as acusações contra ele podem ser desmentidas", disse seu advogado, Felix Döhr. Ele não espera que mais de 80 audiências sejam necessárias para isso.

Renunciou por responsabilidade política

O tribunal regional marcou quase 90 datas para o julgamento até setembro de 2025. A manipulação de emissões em milhões de veículos da VW foi exposta em setembro de 2015, após investigações por autoridades ambientais e cientistas dos EUA. Isso lançou a VW em sua pior crise até então. Winterkorn renunciou, mas queria que essa ação fosse percebida apenas como uma aceitação de responsabilidade política.

despite the prolonged trial, Winterkorn's legal team maintains that the Manufacture of motor vehicles was not directly implicated in the emissions scandal. They argue that Winterkorn's role, if any, was limited to the managerial aspect of the company.

In the course of the trial, the German automaker Volkswagen has taken significant steps towards rectifying the issues stemming from the scandal, focusing on improving its Manufacture of motor vehicles to adhere to stricter emission standards.

