- A situação contenciosa de Musk com o Brasil aprofunda para a decepção de seus clientes

Um incêndio foi aceso quando o serviço de mensagens curtas X foi solicitado a restringir cerca de 140 contas de indivíduos radicais, como pedido pelo governo brasileiro. No entanto, Elon Musk, criador do serviço, resistiu a essa solicitação, mesmo enfrentando multas substanciais. Agora, esse conflito em andamento representa uma ameaça potencial para milhões de usuários da internet no Brasil, que podem ser privados do acesso à conectividade total.

Essa última reviravolta ocorreu há poucos dias. No sábado, o Brasil cumpriu sua ameaça e restringiu o acesso de seus residentes ao anteriormente conhecido como Twitter X. A disputa entre Musk e o Brasil vem fervendo por algum tempo e agora corre o risco de explodir em uma crise total.

Elon Musk vs. Brasil

Ambas as partes estão lutando por seus princípios. O governo brasileiro está tentando fazer cumprir a legislação em vigor contra uma corporação internacional, bloqueando contas conhecidas por disseminar teorias da conspiração e desinformação. Musk, por sua vez, defende a liberdade de expressão e se opõe a tais restrições, mesmo que isso signifique ir contra as regulamentações de países individuais. Ele tem criticado consistentemente o juiz Alexandre de Moraes, retratando-o como um "ditador" e um "juiz falso".

Um aspecto político também parece estar em jogo nesse conflito. A maioria das contas alvo eram extremistas de direita, o que coincide com o atual governo de esquerda de Lula da Silva. O mencionado juiz, de Moraes, recebeu poderes adicionais do governo em relação às empresas de internet.

Musk, no entanto, tem se tornado cada vez mais de direita nos últimos anos e mantém ligações próximas com o governo anterior de direita de Jair Bolsonaro, atacando a "ditadura disfarçada de democracia livre que esmaga seu próprio povo". No entanto, a perspectiva brasileira não é monolítica; até mesmo o Supremo Tribunal Federal apoiou o bloqueio na segunda-feira.

Musk se recusa a cumprir

Musk teve várias oportunidades de evitar esse resultado. Após o X não cumprir os pedidos de bloqueio, uma multa foi imposta, que foi então ignorada. Em agosto, a empresa chegou a fechar sua filial brasileira - supostamente devido ao medo de Musk de prisão de empregados. No entanto, isso desconsiderou a lei brasileira, que obriga todas as grandes corporações internacionais a manter representação legal local. Somente quando isso foi restabelecido e a multa paga, o X estaria novamente autorizado a operar.

A determinação do juiz de Moraes é evidente na multa imposta por contornar o bloqueio. O uso de serviços VPN para contornar o bloqueio pode resultar em uma multa diária de 8.000 euros. Musk, no entanto, continua a promover esses serviços. Outra opção é oferecida por sua empresa Starlink, que permanece inativa em relação a uma ordem judicial para restringir o acesso ao X para clientes brasileiros via internet por satélite.

Os clientes sofrem

O Brasil agora está considerando medidas contra a Starlink, que podem incluir multas crescentes e até mesmo a proibição da empresa de operar no país. Os impactos devastadores dessa ação seriam especialmente sentidos nas florestas brasileiras, onde a Starlink muitas vezes serve como o meio principal de obtenção de acesso à internet para comunidades remotas. Interromper os serviços nessas áreas cortaria as comunidades afetadas da internet.

A teimosia de Musk é principalmente responsável pelo agravamento. Enquanto alega defender o direito à liberdade de expressão das 140 contas, aceita que os estimados 20 milhões de usuários brasileiros do X perderão acesso ao seu serviço de mensagens. Se a Starlink se envolver nisso, a situação para os clientes afetados piorará.

Musk não mostra arrependimento, concentrando-se principalmente em atacar a proibição e o governo brasileiro. Ele tem feito comentários depreciativos sobre o juiz de Moraes, chegando a insultar sua aparência. O novo gracejo favorito de Musk: de Moraes se parece com Lord Voldemort de "Harry Potter". Ele continua a manter esperanças para uma vitória rápida, prometendo no X que "este criminoso [de Moraes] estará logo atrás das grades", mas sem especificar quem seria responsável por sua prisão.

