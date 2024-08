- A situação atual da anterior lista de Hollywood

Tallulah Willis (30) compartilha uma atualização sobre seu pai, a lenda do cinema de ação Bruce Willis (69), que luta contra a demência frontotemporal. Em uma entrevista à "E! News", ela fala sobre seu profundo afeto pelo pai acometido pela doença e a dinâmica familiar de apoio.

Tallulah Willis: "Posso ver que ele entende meu amor por ele"

A filha do astro de "Duro de Matar" e Demi Moore (61) diz que o estado de saúde de seu pai não mudou, o que, em sua situação, é um bom sinal. Ao compartilhar seus sentimentos, Tallulah diz: "Nossos encontros são cheios de muito amor, e isso é o que importa para mim".

Ela tem uma forte ligação com o pai. "Posso ver que ele entende meu amor por ele. Sei que ele me ama profundamente - sei que ele ama a todos nós", expressa com carinho. Apesar das dificuldades que essa jornada trouxe para sua família, ela destaca que a luta de Bruce pela saúde proporcionou "uma oportunidade para mais amor entre minha família". Em seu Instagram, ela às vezes compartilha fotos que mostram essa ligação.

Bruce Willis anunciou sua aposentadoria da carreira de ator e da vida pública em março de 2022, após um diagnóstico de afasia, um distúrbio causado por dano cerebral. Em fevereiro de 2023, sua família revelou que ele havia sido diagnosticado com demência frontotemporal.

"Um nível mais avançado de interação"

Segundo Tallulah Willis, sua jornada com o pai doente não só trouxe mais amor para sua família, como também "um nível mais avançado de interação". Agora, todos se comunicam mais abertamente sobre suas necessidades. "Antes, eu poderia ter me afastado ou me desligado. Agora, possuímos um vocabulário mais completo que usamos com facilidade uns com os outros".

Recentemente, sua irmã Rumer (36) também falou sobre a saúde de Bruce. Em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, ela compartilhou sua esperança, dizendo: "Ele está bem. Amo ele muito".

"Expresso meu amor sempre que posso"

Ao seguir em frente em sua jornada com o pai, Tallulah Willis continua expressando seu amor abertamente. Ela menciona: "Expresso meu amor por ele sempre que posso, pois sei que é essencial nestes tempos difíceis".

"Sua condição é um lembrete da importância do amor"

Tallulah enfatiza ainda: "Sua condição é um lembrete constante da importância do amor em nossas vidas. É uma força poderosa que pode nos ajudar a lidar até com as situações mais desafiadoras".

