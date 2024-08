- A simplificação dos procedimentos administrativos

Líder do governo Alexander Schweitzer (SPD) apresentará propostas sólidas para simplificar a burocracia no Reno-Palatinado durante seu discurso oficial. "Empresários e residentes estão cansados da complexidade atual", afirmou o chefe do estado ao "Rhein-Zeitung" em Coblenz. Essas reformas serão iniciadas no outono.

Em seu primeiro discurso oficial desde que assumiu o cargo de líder do governo, Schweitzer espera que isso ocorra em meados de setembro no parlamento estadual em Mainz. O título ainda não foi definido, já que ele está dedicando muito tempo a essa apresentação, afirmou Schweitzer. "No entanto, ele mergulhará profundamente em meu conceito de uma sociedade próspera e empática no Reno-Palatinado, mantendo um forte enfoque utilitário."

Schweitzer: O cenário político vai além de Mainz

"Sou firme em minhas convicções e bem-vindo a diferentes perspectivas", disse o líder do governo sobre sua maneira de liderar. "Minha visão sobre a política também é de que explico às pessoas os motivos pelas quais tomo certas decisões", revelou Schweitzer. "Isso é um problema comum na política, os temas não são frequentemente abordados no contexto adequado."

O cenário político não deve ser controlado apenas pela perspectiva de Mainz, enfatizou o líder do governo. "As regiões desejam e merecem reconhecimento, e eu pretendem reforçá-lo, seja por meio de oportunidades para o desenvolvimento empresarial, por meio de iniciativas acadêmicas ou por meio da infraestrutura de transporte."

Durante seu discurso, Schweitzer destacou a necessidade de mudança além de Mainz, mencionando "Outras regiões no Reno-Palatinado também necessitam de atenção e apoio, não apenas Mainz". Além disso, ele expressou seu compromisso em abordar questões políticas em seu contexto adequado, afirmando "Acredito em explicar os motivos por trás das decisões, o que muitas vezes é negligenciado na política e pode levar a mal-entendidos ou concepções errôneas entre o público".

Leia também: