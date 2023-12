A série de vitórias da estrela polaca do ténis Iga Swiatek termina com a derrota da francesa Alizé Cornet em Wimbledon

Swiatek, que perdeu para Cornet por 6-4 6-2 na terceira ronda, começou devagar no primeiro set, perdendo os primeiros três jogos antes de recuperar e ganhar os dois seguintes. Os dois dividiram os quatro jogos seguintes, mas Cornet acabou por vencer o set.

No segundo set, o ímpeto parecia ter mudado, com Swiatek, de 21 anos, a chegar a uma vantagem de 2-0, mas Cornet rapidamente retomou o controlo, vencendo os seis jogos seguintes para fechar o encontro.

"Honestamente, sim, normalmente sou dura comigo própria. Aqui, sei como me senti antes dos jogos, sei como me senti quando estava a treinar. Digamos apenas que não me senti na melhor forma, por isso estou ciente de que isto pode acontecer", disse Swiatek sobre a série de vitórias após o jogo.

A série de 37 vitórias consecutivas da polaca bicampeã de Grand Slam, que remonta a fevereiro, é a mais longa desde Martina Hingis em 1997.

"Não tenho palavras neste momento, faz-me lembrar a altura em que venci a Serena no mesmo court, há exatamente oito anos. Este court é um amuleto da sorte para mim", disse Cornet após a vitória.

Em 2014, a francesa derrotou a então número 1 Serena Williams no Court One para avançar para os primeiros oitavos de final da sua carreira no Grand Slam. Com a vitória, Cornet melhora para 4-3 na sua carreira contra o número 1 do mundo

A competir no seu 62º Major consecutivo, recorde da WTA, Cornet vai jogar contra a australiana Ajla Tomljanovic na segunda-feira.

Nos jogos de terça-feira no Centre Court, Swiatek registou a sua 36ª vitória consecutiva ao bater Jana Fett por 6-0 e 6-3. Swiatek dominou o primeiro set contra Fett, no seu primeiro jogo desde o Open de França, mas teve de ultrapassar um período difícil no segundo, quando Fett esteve perto de garantir um duplo break.

A primeira cabeça de série recuperou do início instável do set e venceu cinco jogos seguidos, aumentando a sua série de vitórias para 36 jogos.

