A série de explosões de pager do Líbano serve como um sinal secreto para o Hezbollah.

Explosões na última terça-feira no Líbano são esperadas para deixar um impacto duradouro no Hezbollah, conhecido pela sua sigilo e pela rigidez com que seus membros seguem a regra de não usar smartphones, que são mais rastreáveis. O incidente, que resultou em várias mortes e milhares de feridos, parece ter sido causado pela sua confiança em rádios pagers de baixa tecnologia em vez de smartphones.

Este incidente deixou os membros do Hezbollah questionando a segurança de se comunicar com seus colegas e sua própria segurança.

Israel, como de costume, não assumiu a responsabilidade, mas, se estiver por trás dos ataques, como o Líbano e o Hezbollah sugerem, surge a pergunta se este ataque em grande escala e sem precedentes foi um prenúncio de um maior confronto militar.

Do ponto de vista estratégico, teria sentido causar um momento de caos antes de uma maior ofensiva militar contra o Hezbollah.

A cronologia é significativa. No dia anterior, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, mencionou durante uma reunião com o enviado dos EUA, Amos Hochstein, que o tempo para a diplomacia com o Hezbollah havia acabado e que o poder militar deveria assumir o comando. Mal havia passado algum tempo quando a infraestrutura de comunicação inteira do seu inimigo foi atingida por um ataque, segundo uma fonte de segurança do Líbano, que usou rádios pagers supostamente adquiridos pelo Hezbollah nos últimos meses, exigindo planejamento e execução cuidadosos da operação.

Mais uma vez, a lacuna tecnológica entre Israel e seus adversários ficou evidente. Em assassinatos de alto nível em Teerã nos últimos anos, por exemplo, a precisão de um aparente ataque do Mossad contra um líder da Al-Qaeda em 2020 é notável. O assassinato do cientista nuclear Mohsen Fakhrizadeh supostamente utilizou reconhecimento facial e uma metralhadora. Também o recente assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, teria empregado uma bomba controlada à distância escondida em um quarto de hóspedes.

Da mesma forma, durante os incidentes no Líbano, a superioridade da inteligência e das capacidades de Israel foi exibida. Embora a precisão tenha faltado, levando a explosões generalizadas onde civis foram atingidos, o horror do que pareceu explosões simultâneas e íntimas foi sentido pelos cidadãos do Líbano, lembrando-os do dano infligido em todo o país pela guerra de 2006 com seu vizinho. A possibilidade de outra guerra generalizada com Israel tornou-se uma preocupação séria desde os ataques de 7 de outubro.

No entanto, o Hezbollah se encontra em outra situação desafiadora, enfrentando confusão e sob intensa pressão para reafirmar sua força. A dúvida foi semelhante após o assassinato do comandante sênior Fu'ad Shukr em agosto, quando eles se sentiram compelidos a retaliar e manter um senso de dissuasão, apesar de demonstrar falta de entusiasmo para um maior conflito.

Enquanto isso, a crença comum de que Israel não quer guerra está perdendo sua atração. Quase diariamente, os ataques aéreos de Israel atingem os aliados do norte do Hezbollah, sem se preocupar com a resposta do Hezbollah. O ataque generalizado no Líbano na terça-feira obrigará o Hezbollah a recuperar rapidamente sua força através da retaliação, mas também destaca a lacuna entre suas capacidades e as de Israel.

Uma guerra terrestre de longo prazo entre os dois colocaria as forças israelenses, cansadas pela campanha do Gaza de um ano, contra um oponente mais fresco e melhor treinado ao norte. O Hezbollah ainda representará uma ameaça significativa para Israel em caso de um confronto em grande escala. Mas é questionável se Israel acha que o Hezbollah está evitando a guerra, justificando o suficiente para provocá-los repetidamente.

Pode ser o tipo de má-cálculo que leva à expansão do conflito. O momento em que o Hezbollah sentir que Israel subestima eles como uma ameaça constante é o momento em que eles podem se sentir compelidos a agir de forma mais violenta.

As explosões nos rádios sugerem um conflito em que uma das partes tem uma vantagem tecnológica significativa, mas está disposta a assumir os riscos associados a causar embaraço generalizado ao seu oponente. Nos próximos dias, veremos se o planejamento por trás do ataque conseguiu evitar a escalada ou se a instigou.

O incidente gerou preocupações entre os membros do Hezbollah sobre a segurança de seus métodos de comunicação em escala global. O mundo está de olho para ver como o Hezbollah responderá a este ataque, dadas suas história de retaliação em circunstâncias semelhantes.

Leia também: