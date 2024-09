- A série Bayer está ao mesmo nível de Leipzig; tanto o VfB quanto o BVB também estão em um impasse com empate.

Derrota Histórica do Bayer Leverkusen na Bundesliga

O Bayer Leverkusen, atual campeão e detentor da Copa da Bundesliga, sofreu sua primeira derrota em 35 jogos, ao perder por 2:3 (2:1) em casa para o RB Leipzig, mesmo tendo uma vantagem de 2:0. Jeremie Frimpong (39') e Alejandro Grimaldo (45+7') marcaram inicialmente para os donos da casa, mas Kevin Kampl (45+7') e Lois Openda (57', 80') viraram o jogo com dois gols no segundo tempo. O técnico do RB Leipzig, Marco Rose, foi expulso por questionar o árbitro no 26º minuto. Sua equipe agora lidera a tabela com seis pontos.

Início Desanimador do VfB Stuttgart na Bundesliga

O VfB Stuttgart, vice-campeão do ano passado, teve um início decepcionante na Bundesliga, empatando em 3:3 (2:1) em casa contra o FSV Mainz 05, após ter uma vantagem de 2:0 e 3:2. O finalista da Liga dos Campeões, Borussia Dortmund, também ficou com um ponto, empatando em 0:0 contra o Werder Bremen. O estreante Holstein Kiel perdeu seu primeiro jogo em casa por 0:2 (0:2) para o VfL Wolfsburg e segue sem pontos. O Eintracht Frankfurt venceu por 3:1 (2:0) contra a TSG 1899 Hoffenheim, enquanto o Borussia Mönchengladbach venceu por 2:0 (0:0) no VfL Bochum.

Homenagens a Lemke e Daum

Fãs em Bremen e Stuttgart prestaram homenagem a dois veteranos respeitados da Bundesliga. Os fãs do Werder Bremen homenagearam a memória de Wille Lemke antes do jogo com uma grande coreografia exibindo "Inesquecível, Willi Lemke", e os jogadores usaram camisas especiais com patches "Obrigado, Willi". Lemke, que treinou o Werder Bremen de 1981 a 1999, faleceu em 12 de agosto, aos 77 anos. Enquanto isso, os fãs do VfB Stuttgart prestaram homenagem ao seu ex-técnico falecido, Christoph Daum, que faleceu em 24 de agosto após uma longa doença.

Batalha de Gols do VfB Stuttgart

Os fãs do VfB Stuttgart tinham motivos para comemorar cedo, com Enzo Millot (8') e Jamie Leweling (15') marcando gols rápidos. No entanto, o Mainz empatou através de uma polêmica penalidade de Nadiem Amiri (43'). No segundo tempo, Jonathan Burkardt (62') empatou para o Mainz, e o jogo terminou com uma enxurrada de gols nos minutos finais. Fabian Rieder (88') colocou o Stuttgart na frente novamente, mas Maxim Leitsch (90+4') empatou novamente para o Mainz.

Desafios do BVB em Bremen

O Bremen provou ser um desafio para o Borussia Dortmund, que não conseguiu marcar. Para piorar as coisas, Nico Schlotterbeck recebeu cartão vermelho por falta repetida no 73º minuto.

Decepção na Estréia em Casa do Kiel

A estréia do Holstein Kiel na Bundesliga em casa resultou em uma derrota por 0:2 (0:2) para o VfL Wolfsburg. Maximilian Arnold (27') e Sebastiaan Bornauw (30') marcaram para o Wolfsburg, que havia perdido uma vantagem de 2:1 contra o Bayern Munich. Tanto o Kiel quanto o FC St. Pauli, que perdeu por 0:1 contra o Union Berlin anteriormente na semana, ainda não têm pontos.

Eintracht Frankfurt Vence com Contra-Ataques Precisos

O Eintracht Frankfurt conquistou uma vitória merecida por 3:1 (2:0) em casa contra a TSG 1899 Hoffenheim com contra-ataques precisos. Hugo Ekitike (24') e Hugo Larsson (33') marcaram para o Frankfurt, com Omar Marmoush tendo um papel significativo em ambos os gols. Marmoush, que atraiu interesse de clubes da Premier League, ainda marcou o terceiro gol do Frankfurt (56'). André Kramaric (54') empatou temporariamente para o Hoffenheim, alcançando sua quarta marcação na temporada.

Em Bochum, houve um reencontro com Kevin Stöger, que teve um papel chave na sobrevivência do VfL na temporada passada. O austríaco, que se juntou ao Gladbach como agente livre durante o verão, também contribuiu para o gol de abertura de Tim Kleindienst (67'). Franck Honorat selou a vitória para o Gladbach (78.).

Apesar da dominance do Bayer Leverkusen nos jogos recentes, eles sofreram uma surpreendente derrota para o RB Leipzig, com este último agora liderando a tabela da Bundesliga. A vitória do RB Leipzig sobre o Bayer Leverkusen, que estava invicto em 35 jogos, demonstra que todas as equipes da Bundesliga são capazes de causar uma surpresa.

