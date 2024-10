"A sequência de 'Joker' tem um desempenho financeiro inferior nos cinemas" ou "A segunda parte de 'Joker' não atrai grandes multidões nos cinemas"

O diretor Todd Phillips provavelmente está tão satisfeito quanto a persona do Joker no início do filme "Joker: Folie à Deux". O muito antecipado "Joker" teve sua estreia nos EUA com uma arrecadação estimada de cerca de $40 milhões, ficando bem abaixo das previsões, como relatado pela The Hollywood Reporter.

Profissionais esperavam que "Joker: Folie à Deux", estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, arrecadasse pelo menos $50 a $60 milhões em seus primeiros dias. No entanto, essas previsões foram revistas para baixo ao longo do fim de semana de estreia à medida que o interesse diminuía, finalmente se estabelecendo em $47 milhões - uma meta que o filme não conseguiu atingir. A The Hollywood Reporter atribuiu o mau desempenho do filme à má boca do público.

O sequência também fica muito atrás dos outros sucessos de bilheteria deste ano. Por exemplo, "Inside Out 2" arrecadou aproximadamente $154 milhões em seu fim de semana de estreia, enquanto "Deadpool & Wolverine" arrecadou quase $211 milhões. Com um orçamento de produção de cerca de $200 milhões, "Joker: Folie à Deux" foi mais de três vezes mais caro para ser produzido do que seu antecessor altamente aclamado.

Experimento de gênero ousado?

"Joker: Folie à Deux" foi criticado por críticos, tanto domésticos quanto internacionais. O público do filme também parece decepcionado, como indicado por vários sites de avaliações online. Atualmente, apenas 33% das críticas e 31% das avaliações do público no Rotten Tomatoes são positivas.

Enquanto a atuação de Joaquin Phoenix não recebeu críticas, e a interpretação de Lady Gaga de Harley Quinn também impressionou os críticos, muitos criticaram a decisão de Phillips de fazer do filme um musical. Como ntv.de observou, essa abordagem artística tende a distrair do poder narrativo da história sombria e destrutiva. Os fãs que podem ter esperado uma continuação do tema de suspense psicológico do primeiro filme podem ter ficado desapontados.

"Joker 2" teve um melhor desempenho no exterior, arrecadando $81,1 milhões até agora. Embora tenha atendido às expectativas mundiais de $121,1 milhões, o filme teve um início ruim na Alemanha, com 351.000 ingressos e €4,2 milhões em arrecadação de bilheteria, de acordo com os gráficos de cinema alemão do Blickpunkt: Film.

Endorsement de Francis Ford Coppola

No entanto, o diretor de "Joker" recebeu apoio de uma fonte inesperada: Francis Ford Coppola, cujo épico auto-financiado "Megalopolis", orçado em $120 milhões, atualmente enfrenta desafios de bilheteria. Em sua página oficial do Instagram, o octogenário escreveu: "Sempre fui fã dos filmes de Todd Phillips e os acho muito divertidos. Desde o ótimo 'The Hangover', ele sempre superou as expectativas do público. Meus parabéns pelo 'Joker: Folie à Deux!'"

