Niclas Füllkrug reconhece que a seleção alemã de futebol está passando por uma transição após a Eurocopa em casa. Ele acredita que as saídas de jogadores-chave como Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller e o capitão Ilkay Gundogan irão modificar significativamente a dinâmica da equipe. Em uma entrevista coletiva em Herzogenaurach, Füllkrug, aos 31 anos, admitiu: "Mesmo que apenas alguns jogadores estejam ausentes no momento, perdemos algumas figuras importantes que tinham impacto significativo, tanto dentro quanto fora de campo. Isso significa que estamos no meio de moldar uma nova estrutura de liderança. Acho que estamos no caminho certo."

Füllkrug confessou que sua posição pode ter melhorado um pouco na hierarquia, mas para ele, as coisas ainda são basicamente as mesmas. Ele está determinado a continuar dando o seu melhor e mantendo sua paixão pela equipe. Ele afirmou que não precisa mostrar nada de novo ao novo técnico, Julian Nagelsmann, após sua transferência do Borussia Dortmund para o West Ham United na Premier League. Durante a Eurocopa, Füllkrug atuou como reserva de Kai Havertz como centroavante.

Liga das Nações como objetivo

Füllkrug espera a parte esportiva da Liga das Nações, com os primeiros jogos agendados para este sábado contra a Hungria em Düsseldorf e três dias depois contra os Países Baixos. "Nosso objetivo é continuar de onde paramos na Eurocopa", disse ele. Vencer essa competição da UEFA e ter em mente a Copa do Mundo de 2026 deve ser nosso objetivo, sugeriu Füllkrug. "Todo jogador de futebol gosta de segurar uma taça nas mãos", ele acrescentou.

No entanto, Füllkrug percebe que o entusiasmo dos torcedores pode não estar no mesmo nível dos próximos meses como estava no verão. "Não conseguiremos criar a mesma vibração", ele admitiu. Eventos de visualização pública também parecem pouco prováveis. No entanto, Füllkrug vê a Liga das Nações como uma "competição desafiadora" que pode ajudar a equipe a crescer. "Pode ser benéfico", ele concluiu.

Füllkrug mencionou sua empolgação com a próxima Liga das Nações, onde espera continuar o momento da equipe da Eurocopa. Apesar da transição e potenciais desafios, ele vê a competição como uma oportunidade de construir e crescer como uma equipe. Enquanto isso, ele compartilhou seu amor pelo esporte, dizendo: "Mesmo em situações desafiadoras, não há sensação melhor do que marcar um gol em um jogo de futebol."

