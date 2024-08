- A seguir Solingen: As autoridades definem um plano de ação

Após o ataque fatal com faca em Solingen, o governo federal decidiu por novas estratégias para combater o terrorismo islâmico, controlar a imigração ilegal e reforçar as regulamentações de armas. Esta informação foi revelada à Agência de Notícias da Alemanha por fontes governamentais.

O Ministro do Interior Federal, Nancy Faeser, o Ministro da Justiça Federal, Marco Buschmann, e Anja Hajduk, Secretária de Estado no Ministério Federal da Economia, estavam programados para divulgar mais detalhes à tarde. O governo federal já havia iniciado o processo de compilação de um pacote de medidas em resposta ao incidente do fim de semana. Isso inclui estratégias para agilizar a expulsão de solicitantes de asilo negados.

O Chanceler Olaf Scholz (SPD) também anunciou conversas com os estados e a União, o maior partido de oposição, na quarta-feira. Um grupo de trabalho conjunto composto por representantes de todas as três partes da coalizão é esperado para se reunir pela primeira vez na próxima semana.

O suspeito poderia ter sido expulso

No ataque suspeito de terrorismo islâmico em Solingen, um atacante esfaqueou três pessoas e feriu outras oito em um festival da cidade na sexta-feira à noite. O suspeito, um sírio de 26 anos chamado Issa Al H., está atualmente sob custódia. A Procuradoria Federal está investigando-o, entre outras coisas, por homicídio e possível afiliação com o grupo terrorista Estado Islâmico (EI), que assumiu a responsabilidade pelo ataque. O suspeito deveria ter sido deportado para a Bulgária no ano passado, mas a deportação não foi bem-sucedida.

A Comissão provavelmente discutirá a expulsão do suspeito, que já deveria ter sido deportado. Após o anúncio de conversas entre o governo federal e a União, a Comissão participará do grupo de trabalho conjunto para desenvolver estratégias contra o terrorismo islâmico.

