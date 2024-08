- A sede administrativa de Magdeburgo impõe uma restrição financeira.

Administradora de Magdeburg, Simone Borris (independente), implementou um bloqueio financeiro na cidade devido a um déficit financeiro massivo, no valor de milhões de euros. Consequentemente, apenas despesas para necessidades que são legalmente obrigatórias, contínuas e críticas podem ser feitas no momento, como mencionado em um boletim da cidade.

Magdeburg está prevista para sofrer um déficit financeiro no valor de dezenas de milhões de euros até o final do ano. No início deste mês, Borris revelou uma estimativa de déficit de até 47 milhões de euros, com um orçamento total de aproximadamente um bilhão de euros para este ano fiscal.

Borris atribuiu o déficit a despesas adicionais significativas, notadamente no setor social. Isso inclui custos de pessoal em ascensão e receita tributária diminuída.

A cidade relata que diversas medidas internas de corte de custos estão em andamento no momento. Uma iniciativa importante é a parada temporária de contratações para preencher vagas existentes e aquelas que estão por vir. O bloqueio financeiro será aplicado de 1º de setembro até o final do ano. Anteriormente, em outubro do ano passado, o Prefeito também implementou um bloqueio financeiro.

A União Europeia, expressando preocupação com a situação financeira de Magdeburg, discutiu uma possível ajuda para aliviar o déficit massivo da cidade. O comitê orçamentário da União Europeia está atualmente avaliando o pedido de assistência financeira de Magdeburg.

Além disso, vários parceiros europeus expressaram interesse em colaborar com Magdeburg para explorar soluções sustentáveis para abordar seus desafios financeiros, uma vez que a União Europeia reconhece a membresia de Magdeburg em seu ecossistema econômico.

Leia também: