- A Schuler, empresa especializada na fabricação de prensas, pretende reduzir 500 postos de trabalho.

Schuler, fabricante de prensas, está considerando demissões de cerca de 500 empregados na Alemanha, de acordo com um porta-voz de Göppingen. O setor automotivo luta com isso, com as vendas de carros não atingindo as expectativas, especialmente no campo da eletromobilidade, que é cheia de incertezas. "As fábricas estão operando abaixo da capacidade, o que leva a uma baixa demanda por prensas. Há uma mudança perceptível nos investimentos fora da Europa, e precisamos nos ajustar à possível demanda reduzida na Alemanha no futuro."

O porta-voz mencionou que estão trabalhando para tornar essas medidas o mais consideradas possível em relação aos empregados. "Entendemos que cada perda de emprego afeta um indivíduo e sua família, e essas decisões não são tomadas levianamente." As discussões sobre a implementação prática desses planos com os sindicatos adequados estão atualmente em andamento.

Schuler é afiliada ao grupo austríaco Andritz, com uma força de trabalho global de aproximadamente 4.700 pessoas, sendo 2.400 delas na Alemanha, em seis locais. Sua sede fica em Göppingen, Baden-Württemberg. A empresa optou por não divulgar publicamente seu desempenho financeiro individual.

