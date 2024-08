- A Saxónia tem um nível de água reduzido e um risco de incêndio florestal elevado.

Em córregos de Saxônia, os níveis de água estão diminuindo. Cerca de 43% dos 148 pontos de medição de água monitorados em todos os bacias hidrográficas estão enfrentando condições de baixa água, de acordo com Karin Bernhardt, da Agência Estatal de Meio Ambiente, Agricultura e Geologia da Saxônia (LfULG). Outros 32% estão próximos de atingir essa marca. Rios como o Mulde, Lausitzer Neiße e afluentes do Alto Elba estão significativamente afetados. Até esta sexta-feira, a situação é pouco provável que melhore, mas chuvas locais intensas podem temporariamente aumentar os níveis de água em córregos e ribeirões. No entanto, isso não trará nenhum alívio substancial, disse Bernhardt.

No momento, não há navegação no Elba

O próprio Elba está testemunhando uma redução gradual do fluxo, com volumes atuais variando entre 50 e 60% da média mensal. Mas não está em estado de baixa água, disse Bernhardt. Nas próximas Few dias, a seção do Elba na Saxônia deve apresentar uma tendência de nível de água estável ou ligeiramente decrescente. No medidor de Dresden, foram medidas 75 centímetros à tarde, enquanto os níveis normais estão em 1,42 metro e a marca de baixa água está em 58 cm.

"O nível de água do Elba é típico do verão, e a persistência da seca até meados de setembro é uma ocorrência anual" disse um representante da Saxon Inland Ports of the Elbe GmbH. Embora o transporte comercial sejaCurrently impossível, o Elba é navegável. A última carga, de aproximadamente 250 toneladas, foi entregue em Antuérpia na semana passada. O transporte regular de mercadorias como transformadores, turbinas, rotores ou motores pode ser retomado em setembro, quando os níveis de água aumentarem.

A Frota Branca de Dresden permanece ativa

A Frota Branca de Dresden, composta por vaporetes a paddle e navios-salão modernos, está principalmente em funcionamento. "Isso continuará até segunda-feira", disse um representante. No entanto, o passeio para a Saxônia Suíça só vai até Königstein em vez de Bad Schandau, e as paradas em Diesbar-Seußlitz e Blaswitz em Dresden não são servidas. Os navios só suspenderão suas operações quando o nível de água no medidor de Dresden cair para 50 centímetros.

Alto risco de incêndios florestais na área

Distritos como Nordsachsen, Leipzig, Meißen, a parte norte do distrito de Bautzen e a cidade de Leipzig apresentam atualmente um alto risco de incêndios florestais, representado pelo segundo nível mais alto, 4, no mapa de visão geral da autoridade florestal do estado, com o resto da região em um nível médio de risco, 3. "Essa situação persistirá amanhã", disse um representante da autoridade. Há uma previsão de algum alívio no final de semana com temperaturas mais frescas e chuva. Desde o início do ano, houve 64 incêndios florestais no estado.

O risco de incêndios florestais se torna prevalente em áreas com seca prolongada e solo e vegetação secos. A seca é sempre o principal fator que contribui para o risco de incêndios florestais.

