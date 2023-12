A saída de Kit Connor não é da vossa conta

Connor, protagonista da comédia romântica para adolescentes da Netflix, "Heartstopper", disse na segunda-feira que sentiu que estava a ser forçado a sair do armário - um novo desenvolvimento preocupante na intersecção da cultura do cancelamento e do policiamento da identidade.

Na série sobre a maioridade, com um enredo refrescante e queer, Connor interpreta Nick Nelson, um jogador de râguebi do liceu britânico, ao lado do colega de turma Charlie Spring, interpretado por Joe Locke, que se apaixona por ele. Ao longo da série de oito episódios, adaptada da banda desenhada homónima de Alice Oseman, Nick começa a questionar a sua própria sexualidade no meio dos seus sentimentos crescentes por Charlie.

A série foi tão bem recebida quando foi lançada este ano que já foi renovada para mais duas temporadas. É uma das primeiras a centrar-se em personagens LGBTQ - tanto Nick como Charlie, bem como outros do elenco principal - orientada para um público adolescente e jovem adulto. Ao contrário de programas como "Sex Education" e "Euphoria", que, embora também apresentem uma grande diversidade sexual e de género, são mais explícitos.

Os apelos para que Connor abordasse a sua própria orientação começaram na primavera deste ano, com insultos no Twitter, a que ele respondeu num tweet, dizendo: "O Twitter é tão engraçado, meu. Aparentemente, algumas pessoas aqui conhecem a minha sexualidade melhor do que eu..." Ainda assim, a pressão não diminuiu e Connor tornou-se alvo do que as redes sociais apelidaram de "queerbaiting", com alegações de que o programa estava a tentar atrair as pessoas com temas LGBTQ mais abrangentes sem revelar deliberadamente a identidade da sua personagem - e talvez Connor estivesse a fazer o mesmo.

A verdade sobre a personagem de Nelson, bem como sobre a identidade de Connor na vida real, pode ter muito mais nuances. No entanto, Connor, que se sentiu claramente encurralado, tweetou no Halloween para os seus 1 milhão de seguidores que era bissexual: "para trás por um minuto. sou bi", escreveu. "Parabéns por forçarem um jovem de 18 anos a assumir-se. Acho que alguns de vocês não perceberam o objetivo do programa. Adeus".

Há muito para desempacotar nesta história, e não menos importante é o facto de um jovem adulto ter sido forçado a partilhar publicamente partes da sua própria identidade que são muito privadas - e que podem ainda estar em evolução.

Connor sentiu a pressão de uma multidão moralista das redes sociais, uma força rápida a atacar e lenta a perdoar, que exige que se responda às suas perguntas imediatamente e sem espaço para nuances ou contexto. Não é assim que deveríamos estar a funcionar enquanto cultura.

Por vezes, a multidão do Twitter força as questões reais a virem à luz e leva-as a resultados favoráveis mais rapidamente. Outras vezes, rebenta com tudo e vai-se embora, sem se importar com as baixas que deixa pelo caminho.

A revelação de Connor é a mais recente de uma série de celebridades recentemente forçadas a revelarem-se, para que os tablóides não exponham ou "vazem" o que fizeram por elas, e contrasta com a longa história de celebridades de Hollywood forçadas a permanecer no armário ou então arriscarem as suas carreiras.

Desde o ator Rock Hudson, no século XX, até ao ator abertamente trans Elliot Page, há muito que os artistas têm de viver vidas duplas e esconder as suas verdadeiras identidades para se manterem na lista A - mesmo para se manterem seguros e vivos. Ellen DeGeneres demorou décadas a reconstruir a sua carreira depois de se ter assumido na capa da revista TIME em 1997, ao mesmo tempo que a sua personagem na sitcom homónima da ABC.

É verdade que muitas personagens LGBTQ nos meios de comunicação social contemporâneos evoluíram - de assassinos, vítimas de assassínio, trabalhadores do sexo e personagens unidimensionais que servem de piada - para seres humanos reais, incluindo aqueles que não são apenas coadjuvantes, mas protagonistas.

Entre elas estão Michaela Jay Rodriguez, Billy Porter, Dominique Jackson e Indya Moore na série "Pose" do FX; Sara Ramirez como Callie Torres em "Anatomia de Grey" (e, sim, como Che Diaz no spin-off "Sexo e a Cidade" "E Assim Mesmo"); os elencos dos filmes deste ano "Fire Island" e "BROS"' e Zendaya como Rue Bennett de "Euphoria" da HBO, para citar apenas alguns. Percorremos um longo caminho num curto espaço de tempo em termos de representação nos media.

(A HBO e a HBO Max são ambas propriedade da empresa-mãe da CNN, a Warner Bros. Discovery).

(Da esquerda para a direita) O elenco de "Heartstopper" - Kizzy Edgell, Corinna Brown, Kit Connor, Joe Locke, Tobie Donovan e Sebastian Croft - participa no London Pride a 2 de julho.

Agora, o público LGBTQ está a fazer, com razão, as perguntas difíceis sobre quem pode interpretar personagens LGBTQ. Será que uma pessoa cisgénero que interpreta uma personagem transgénero equivale a um ator branco com cara de negro, ou a interpretar o papel de uma pessoa BIPOC, ou será que existe um teste de litmus diferente? Representar significa interpretar uma personagem distinta da identidade pessoal do ator, ou existem regras que ainda temos de definir e manter adequadamente?

Actores cisgénero como Eddie Redmayne, que foi nomeado para um Óscar pelo seu papel de mulher transgénero em "A Rapariga Dinamarquesa", disse mais tarde que se arrepende de ter desempenhado o papel e que este deveria ter sido reservado a uma mulher transgénero. Mas outras escolhas de elenco, como Cate Blanchett ou Mara Rooney a interpretarem lésbicas no impressionante filme de 2015, "Carol", parecem mais perdoáveis. Talvez a escolha de alguém para interpretar uma personagem com a qual não se identifica na sua vida pessoal seja mais aceitável se essa pessoa tiver sido escolhida por um realizador, produtor ou escritor que habite essa identidade de forma autêntica.

Quem pode criar arte e meios de comunicação queer - e o que é que se qualifica como representação exacta? Será que uma série de televisão ou um filme chamaria a atenção se um elenco cishet repleto de estrelas fosse substituído para alinhar a representação? E se os argumentistas ou realizadores do programa forem queer, mas os actores não o forem?

Embora seja um progresso que actores abertamente queer estejam a ser escolhidos para papéis principais, usar as críticas de queerbaiting e apropriação como desculpa para forçar um adolescente ou qualquer ator a sair do armário não é a resposta. Estas conversas atingiram um nível febril, e o resultado está a prejudicar pessoas que deveriam poder tomar as suas próprias decisões sobre quando e como se assumem, se é que o fazem.

Durante milhares de anos, os seres humanos sentiram a necessidade de categorizar as coisas no mundo para lhes dar sentido. Os jovens estão a perturbar essa estrutura rígida com identidades de género e expressões românticas mais fluidas. Isso faz com que algumas pessoas se sintam desconfortáveis (leia-se: as actuais guerras culturais que visam as crianças trans, os direitos LGBTQ, a literatura e as políticas escolares, entre outras coisas). Mas muitos desses perturbadores também exigem que pessoas como Connor se coloquem numa caixa com uma etiqueta na frente - e a partilhem com o mundo em pouco tempo.

Assumir-se não é um ato único ou algo que permaneça fixo, e porque deveria ser? As identidades são maleáveis e muitos jovens ainda estão a tentar encontrar-se a si próprios. O que não devemos fazer é envergonhar publicamente alguém para que revele uma parte de si que pode não estar preparada ou não querer partilhar.

Com os direitos LGBTQ sob ameaça crescente nos EUA e em todo o mundo, assumir-se envolve uma avaliação totalmente diferente dos riscos e das repercussões. Só há uma pessoa que deve tomar essa decisão e não, não é um troll do Twitter.

Nota: Existemmuitos recursos disponíveis para aqueles que querem aprender mais sobre a melhor forma de apoiar aqueles que se estão a assumir como LGBTQ, e para as pessoas que estão a explorar os cantos queer do seu próprio sentido de identidade.

Allison Hope é uma escritora cujo trabalho foi apresentado em The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate e noutros locais.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com