A saída da UE da UE: Intuíções de Gosens

Robin Gosens, o jogador de futebol nacional, compartilha suas experiências após trocar o 1. FC Union Berlin pelo AC Florença no último minuto da janela de transferências. Apesar de ser alemão, Gosens confessou que ele e sua família nunca se sentiram à vontade na Alemanha. "Berlim não era nosso lar, mas a Itália é", disse durante sua cerimônia de apresentação no clube italiano.

O jogador de 30 anos criticou sua falta de conforto na Alemanha durante sua apresentação oficial na Serie A. Muitos torcedores do Union Berlin ficaram infelizes e chateados com sua decisão repentina de sair. Embora não tenha entrado em detalhes sobre as razões específicas atrás de sua transferência, agradeceu seus seguidores nas redes sociais pelo apoio com uma postagem emocionante: "Eu dei tudo por esse clube".

Gosens passou um tempo na Itália, jogando pelo Atalanta Bergamo e Inter Milan. Ele lembra dessa época como a melhor fase de sua carreira e elogiou a gestão da Fiorentina por lhe dar a chance de brilhar novamente. Quando perguntado sobre o interesse de outros clubes italianos durante a janela de transferências de verão, Gosens revelou que vários times tinham mostrado interesse. "Sim, houve algumas consultas sobre mim", admitiu. "É óbvio que eu deixei uma boa impressão no passado. E a temporada passada também foi crucial no nível pessoal, marcando sete gols e registrando quatro assistências". Infelizmente, o Union Berlin só conseguiu garantir uma vaga na Bundesliga na última rodada de jogos, depois de ficar na beira da rebaixamento durante toda a temporada.

Apenas um dia após sua transferência, Robin marcou o gol da vitória contra o Monza nos acréscimos, sinalizando um início de sonho para o novo jogador. Ele refletiu sobre o potencial que viu em sua nova equipe durante seus primeiros dias no clube da Serie A.

Gosens expressou sua alegria em retornar à Itália, onde ele já havia desfrutado de sua melhor fase de carreira com o Atalanta Bergamo e o Inter Milan. Apesar do interesse de outros clubes italianos durante a janela de transferências de verão, ele escolheu se juntar ao AC Florença.

Após sua estreia bem-sucedida na Serie A, marcando o gol da vitória contra o Monza, Gosens expressou sua empolgação com as oportunidades de futebol que o aguardavam em sua nova equipe.

Leia também: