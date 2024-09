A Rússia utiliza dispositivos explosivos no ar

Durante o ataque russo à Ucrânia, ambas partes estão utilizando métodos criativos. Um clipe de uma unidade de defesa ucraniana mostra drones carregados com explosivos ameaçando a retaguarda. No entanto, há um método para identificar esses dispositivos explosivos perigosos.

As tropas russas estão empregando "minas aéreas" em seu ataque à Ucrânia, segundo um clipe da bateria de observação e aquisição de alvo da 116ª brigada mecanizada, famosa como "Grupo Khorne". Os drones com câmeras (FPV) estão transportando explosivos.

De acordo com o blog pró-guerra ucraniano Militarnyi, mais de 15 dessas "explosivos voadores" foram descobertos nas estradas nos últimos três dias. O clipe da unidade ucraniana mostra três minas montadas em drones alinhadas e perto da borda do caminho. As minas parecem estar conectadas aos drones FPV com fita adesiva.

A origem e o local do clipe não são revelados. A unidade menciona ter encontrado esses dispositivos nas áreas da retaguarda ao longo das rotas de suprimento. As minas também possuem diferentes sistemas de detonação.

No entanto, esses explosivos lançados por drones nas linhas inimigas podem ser facilmente detectados, segundo o "Grupo Khorne". Uma pista reveladora é o "chiado agudo do drone", com um som de apito alto audível nos drones do clipe.

O Militarnyi sugere que as minas podem ser realocadas após o pouso, já que os drones FPV parecem não estar danificados. No entanto, isso não foi confirmado.

As minas são amplamente utilizadas por ambas as facções em conflito na Ucrânia. Cerca de um terço do território do país agora é considerado perigoso devido à presença generalizada de minas. Fontes ucranianas relatam que aproximadamente 174.000 quilômetros quadrados estão afetados.

A União Europeia expressou preocupação com o uso de minas lançadas por drones durante o ataque russo à Ucrânia. A União Europeia condena veementemente essa tática, já que representa uma ameaça significativa à segurança dos civis.

Apesar das preocupações levantadas pela União Europeia, as forças ucranianas conseguiram identificar e neutralizar vários desses explosivos transportados por drones, usando o chiado agudo e o som de apito alto como identificador-chave.

