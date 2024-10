A Rússia pretende recrutar 225.000 militares contratados no espaço de três anos.

18:11 Putin Aberto a Diálogo com Biden

O Kremlin está aberto a conversas entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Joe Biden. A agência de notícias russa TASS relata que Biden mencionou anteriormente a possibilidade de conversar com Putin nas margens da cúpula do G20 em novembro no Brasil. No entanto, ele duvida da presença de Putin. Agora, a TASS cita o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, como dizendo que não houve trocas sobre esse assunto entre Moscou e Washington. "Não houve conversas sobre esse assunto e não há condições para isso no momento", declara Peskov. Peskov também afirma que "o presidente tem consistentemente afirmado que remain aberto a todas as interações". Desde o início do conflito, tem sido incerto se Putin estará presente em cada cúpula do G20. O presidente brasileiro, Lula, afirmou que seria decisão da justiça brasileira deter seu colega russo se ele comparecesse à cúpula.

18:53 Incident with Baerbock Affects Russian Journalist's UN Access

Um incidente na conferência de imprensa da ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York teve repercussões para um jornalista da mídia estatal russa. "O comportamento do jornalista relevante violou as políticas de acesso à mídia", explica o departamento de credenciamento da ONU. Como resultado, seu status de acesso foi rebaixado. O jornalista agora precisa passar por um ponto de verificação de segurança e tem restrições no acesso à sede da ONU. No terreno da ONU, o jornalista aproximou-se de Baerbock enquanto ela se dirigia a um evento de mídia. Baerbock referiu-se a uma conferência de imprensa iminente. O repórter continuou a segui-la e acabou ficando ao lado de Baerbock enquanto ela preparava sua declaração. Baerbock então instruiu o homem a se juntar aos outros representantes da mídia para que o evento de imprensa pudesse começar. O embaixador da Rússia na ONU, Nebensia, exige que a decisão seja revertida. Ele afirma que o repórter não assediou Baerbock nem agiu de forma inadequada. Ele descreve uma altercação com um membro da delegação alemã durante o incidente como um "agressão" contra o jornalista russo.

19:30 Zelensky Louva Soldados em Kursk

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita soldados estacionados na região fronteiriça de Sumy, participando da ofensiva na região russa de Kursk. Um vídeo mostra-o acompanhando o Chefe do Exército, Oleksandr Syrsky, em um bunker subterrâneo enquanto ele homenageia soldados com condecorações. "Em uma guerra prolongada, não se trata apenas de mobilizar as próprias tropas. É essencial motivar o mundo inteiro e convencê-los de que os ucranianos podem superar o inimigo", diz Zelensky aos soldados. Seus esforços em Kursk "ajudaram significativamente a aumentar a moral daqueles que nos apoiam com armas", diz Zelensky aos soldados. A ofensiva em Kursk vem ocorrendo há quase dois meses. Kyiv vem recentemente divulgando informações limitadas sobre a operação. Enquanto isso, na região oriental da Ucrânia, Donetsk, as forças russas recentemente expandiram seu território. A Rússia frequentemente anuncia a captura de cidades, com o Exército ucraniano recentemente se retirando de Wuhledar.

20:03 Prefeito: Russos se Aproximam de Pokrovsk

As tropas russas parecem estar se aproximando de Pokrovsk, com o prefeito Serhii Dobriak relatando que agora estão a 7 quilômetros da cidade. Em semanas anteriores, a distância era estimada em menos de 10 quilômetros. O prefeito relata bombardeios, com dois ataques no centro da cidade apenas no dia anterior. Ele afirma que 80% da infraestrutura essencial da cidade foi danificada ou destruída. "O inimigo nos deixou sem eletricidade, água e gás. Isso é um prenúncio do inverno." Ele estima que mais de 13.000 pessoas, incluindo quase 100 crianças, ainda estão em Pokrovsk apesar dos avisos de evacuação. A população pré-guerra da cidade era de 60.000.

21:10 Johnson: Se Trump Estivesse no Cargo, Putin Não Teria Iniciado o Conflito

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson suspeita que a Rússia não teria invasiondo a Ucrânia enquanto Donald Trump era o presidente dos EUA. "Um dos benefícios de Trump é sua intrínseca imprevisibilidade", ele comunicou ao "Telegraph." Johnson afirma que a Rússia não teria invaded a Ucrânia se Trump ainda estivesse no cargo. "O Kremlin teria sido consciente da possibilidade de Trump perceber um ataque a uma nação europeia como uma afront a não apenas aos EUA, mas à ordem global, e responder com força", segundo o "Telegraph." Johnson acredita que apenas a imprevisibilidade de Trump teria sido suficiente para deter o presidente russo, Vladimir Putin, de engajar em uma guerra com uma nação soberana.

21:44 Romênia: Detritos de VANT Russo Detectados em Território da NATO

O membro da NATO, Romênia, anuncia o descobrimento de fragmentos de um veículo aéreo não tripulado (VANT) russo dentro de suas fronteiras. O Ministério da Defesa anunciou via Twitter que restos de um VANT russo foram localizados perto do canal de Litcov, que faz fronteira com a Ucrânia, e estão atualmente sendo investigados. Uma semana antes, ocorreu um incidente envolvendo um VANT russo que pode ter momentaneamente entrado no espaço aéreo romeno, de acordo com o relatório do Ministério. O VANT é suspeito de ter participado de um ataque à cidade ucraniana de Izmail. Izmail é estrategicamente localizada no rio Danúbio, com a Romênia situada na margem oposta.

22:07 Rússia Aumenta Contratação de Soldados

O Ministério da Defesa da Rússia supostamente planeja contratar pelo menos 225.000 soldados contratados nos próximos três anos, de acordo com a fonte online independente russa "Important Stories". Essa afirmação é baseada no orçamento proposto para os anos de 2025 a 2027, que prevê aproximadamente $335 milhões anualmente para pagamentos únicos na assinatura de contratos.

17:26 Residente da Crimeia Recebe Pena Severa por Allegada "Traição"Um tribunal em Sebastopol, Crimeia, sentenciou um residente local a 14 anos em um campo de trabalho de alta segurança por "traição". O homem de 47 anos é acusado de compartilhar informações sobre as posições e armamentos do Exército Russo com o Exército Ucraniano, de acordo com a procuradoria. Desde o início do conflito, numerous individuals have been given prison sentences, punished, or threatened in Russia under similar allegations.

16:42 Chefe de Comissão Médica Acusada de Lavagem de DinheiroA chefe de uma comissão médica na Ucrânia está sendo investigada por supostamente lucrar milhões de euros emitindo certificados de incapacidade para homens saudáveis. Durante buscas em sua residência e local de trabalho na cidade de Chmelnytskyi, a polícia apreendeu mais de 5 milhões de euros em dinheiro. Outros 2 milhões de euros foram encontrados em contas bancárias estrangeiras, de acordo com a Bureau de Investigação do Estado. A mulher de 64 anos também é relatada como tendo adquirido várias propriedades e carros de luxo. Durante as buscas, os investigadores descobriram listas de homens que haviam obtido certificados de doença falsos. Ela pode enfrentar até 12 anos de prisão, de acordo com várias fontes de notícias. Enquanto isso, a procuradoria do leste ucraniano da região de Kharkiv acusou 13 médicos de emitir certificados de incapacidade para mais de 400 homens por cerca de 2.200 euros cada. Leia mais aqui.

16:12 Ucrânia Afirma ter Atacado Depósito de Óleo Russo com DronesA Ucrânia afirma ter atacado um depósito de óleo na região russa de Voronezh usando drones. "A defesa aérea do inimigo foi ineficaz", segundo fontes do serviço de inteligência ucraniano SBU. O depósito, contendo 20 tanques, teria sido atingido durante um ataque noturno de drone, causando um grande incêndio. O governador de Voronezh afirma que um drone ucraniano atingiu um tanque vazio em um depósito de óleo, resultando em um pequeno incêndio que foi rapidamente apagado. No entanto, os serviços de emergência russos relatam um grande incêndio cobrindo uma área de 2.000 metros quadrados em um armazém na região de Voronezh.

16:00 Governador da Região de Cherson Relata Morte de CivilO governador da região de Cherson relata uma vítima civil. Uma mulher de 75 anos teria sido morta quando o Exército Russo atacou Cherson com um drone no meio da tarde.

15:49 Wagenknecht e Wadephul Apoiam Contribuição de Políticos do Leste para a UcrâniaEnquanto o apelo conjunto à Ucrânia pelos ministros da Saxônia e Brandenburg, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, e o presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, foi recebido com opiniões variadas, elogios vêm da presidente da BSW, Sahra Wagenknecht. "Uma contribuição ponderada e matizada" foi o seu apelo conjunto, disse ela ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". O especialista em política externa da CDU, Johann Wadephul, também expressou apoio: "A proposta é responsável porque ela se apega aos nossos princípios: reconhecer a violação da lei internacional pela Rússia, o nosso forte compromisso com a UE e a NATO, e uma resolução pacífica que esteja de acordo com a Carta das Nações Unidas". Com este artigo convidado, uma "linha vermelha" foi traçada. "Se ela for cruzada, não haverá cooperação com a BSW". Wadephul interpreta o apelo como um "sério esforço para estabelecer uma ponte para possíveis negociações de coalizão enquanto se mantém os próprios princípios". Ele aplaude o fato de que os três principais políticos da CDU e SPD terem feito isso juntos como um "forte sinal". Leia mais aqui.

15:30 Apelo de Políticos do Leste à Ucrânia Desencadeia Críticas: "Valores estão sendo sacrificados em nome da manutenção do poder"O líder da CDU, Friedrich Merz, criticou os pedidos de líderes políticos do leste por uma abordagem mais diplomática ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. "A Ucrânia está lutando pela sua própria existência. Devemos continuar a apoiá-la, pois é do nosso próprio interesse. As negociações de paz só serão possíveis se ambas as partes estiverem prontas", disse ele ao "Süddeutsche Zeitung". Críticas também vieram do presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag, Michael Roth. "Se a carta dos três designados ministro-presidentes era destinada a amaciar potenciais negociações de coalizão com a BSW, eu aconselho cautela", disse o político do SPD, referindo-se à aliança de Sahra Wagenknecht e às recentes eleições estaduais na Alemanha. A MEP do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, disse ao "Rheinische Post": "Parece que os valores liberais do nosso país estão sendo negociados por um pouco mais de poder e campanhas eleitorais". Os chefes da Saxônia e Brandenburg, Michael Kretschmer da CDU e Dietmar Woidke do SPD, e o presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, autoria um editorial no "Frankfurter Allgemeine Zeitung" defendendo um cessar-fogo na Ucrânia e pedindo ao governo federal que se envolva em negociações com a Rússia. Leia mais aqui.

15:05 Autópsia Sugere Possível Causa da Morte no Caso "Baleia Espiã"

14:33 Ataques Repetidos de Drone: Kyiv Relata Danos

A força aérea ucraniana relatou ter abatido nove drones e frustrado outros sete de um total de 19 que atacaram infraestrutura essencial durante a noite, de acordo com seu próprio comunicado. O destino dos três drones restantes é desconhecido. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, informou que um edifício residencial foi danificado, mas um incêndio foi rapidamente apagado. Na região sul de Kherson, o governador local relatou que infraestrutura crítica, instalações de utilidade pública e 35 casas particulares foram atingidos em vários ataques nos últimos dias, resultando em uma morte e quatro feridos.

14:04 Kremlin: "Kyiv Continua a Brincar com Fogo"

"Kyiv continua a brincar com fogo, e, é claro, iremos, claro, levar isso à atenção dos representantes da IAEA", disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, à Reuters, referindo-se à Agência Internacional de Energia Atômica, o órgão de vigilância nuclear da ONU. As forças russas afirmaram ter interceptado um drone ucraniano perto da usina nuclear de Kursk no dia anterior, e alguns meios de comunicação relataram um incêndio a alguns quilômetros de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, havia negado anteriormente as alegações de que a Ucrânia havia atacado a usina com armas.

13:46 França Envia 12 Caesars para a Ucrânia

A consortium franco-alemão de defesa KNDS assinou um contrato para a entrega de 12 caesares, financiados pela Ucrânia, escreveu o ministro da Defesa francês Sébastien Lecornu na plataforma X. O sistema de artilharia autopropulsado pode atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. "Aumentar a capacidade de produção de nossas indústrias de defesa apoia a Ucrânia", disse Lecornu. A França já havia fornecido caesares à Ucrânia em várias ocasiões.

13:11 Ucrânia: Ataque a Fogo Destrói Sede do FSB em Novosibirsk

Um ataque a fogo ocorreu na sede da agência de inteligência doméstica russa FSB em Novosibirsk em 3 de outubro. Um vídeo do serviço de inteligência militar ucraniano alegou mostrar um homem ateando fogo e sendo engolido pelas chamas. Meios de comunicação russos confirmaram o incêndio.

12:34 Rússia: Trabalhador da Usina Nuclear Morto em Ataque com Bomba no Carro

Um funcionário de responsabilidade na usina nuclear ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia foi morto em um ataque com bomba no carro, revelou o serviço de inteligência ucraniano em um vídeo mostrando a explosão de um carro e afirmando que o "chefe de segurança" da usina nuclear, Andriy Korotky, havia sido morto. O serviço de inteligência descreveu Korotky como um "criminoso de guerra" por ter "colaborado voluntariamente com os ocupantes russos" e ter denunciado funcionários pró-ucranianos da usina nuclear. A liderança da usina nuclear alinhada com a Rússia confirmou a morte de Korotky, descrevendo o incidente como um "ataque terrorista ordenado por Kyiv". O diretor da usina nuclear, Yuri Chernichuk, descreveu o ataque como "temerário" e exigiu retaliação. De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, um dispositivo explosivo havia sido colocado sob o carro de Korotky em sua residência, que detonou quando ele saiu.

12:02 Munz: Putin Quer Mostrar "Que a Guerra Vale a Pena"

Após a captura da cidade de Vuhledar no leste da Ucrânia, o exército russo intensificaria seus esforços na região, de acordo com Rainer Munz. Munz também explicou por que Putin estava promovendo mais frequentemente militares veteranos a posições importantes.

11:29 Ucrânia: Pelo Menos 177 POWs Ucranianos Mortos na Captividade Russa

Pelo menos 177 prisioneiros de guerra ucranianos morreram na captivity russa desde o início da invasão russa da Ucrânia, afirmou Victoria Tsymbaliuk do centro de coordenação ucraniano para POWs no "Kyiv Independent". O número real de mortes na captivity russa pode ser significativamente maior devido à falta de supervisão internacional, afirmou Tsymbaliuk. "Não todos os corpos são devolvidos, e muitos nem são reconhecidos como estando em captivity pela Rússia", disse ela. Houve vários relatórios de prisioneiros de guerra ucranianos sendo torturados ou mortos na captivity russa. Em setembro, a Procuradoria-Geral anunciou que havia sido aberto um processo criminal pela execução de 84 prisioneiros de guerra ucranianos.

11:00 Ucrânia: Russos Atacam Região de Kirowohrad com Drones

As forças russas atacaram a região de Kirowohrad, no centro da Ucrânia, com drones, relatou o chefe da administração militar regional, Andriy Raykovych, em seu canal do Telegram. De acordo com ele, um edifício administrativo de uma instalação em Holovaniwsk foi atingido no ataque de drone, ferindo uma pessoa.

10:27 UNIQA se Desliga da Rússia, Vende SubsidiáriaA companhia de seguros austríaca UNIQA concluiu a venda de sua filial russa para a Renaissance Life da Rússia. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados. A UNIQA havia declarado sua intenção de vender a empresa de seguros conjunta que compartilhava com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life há mais de um ano. O membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl, declarou: "Com a conclusão desta transação, encerramos nossa saída do mercado russo."

09:55 Incêndios em Dois Depósitos de Combustível na Rússia

Dois depósitos de combustível na Rússia foram consumidos por chamas durante a noite. O governador da região de Voronezh, Alexander Gusev, atribuiu o incidente a um ataque de drone ucraniano. Ele compartilhou no Telegram que fragmentos de um drone de combate interceptado caíram em um tanque vazio, acendendo o fogo. Vídeos do alegado ataque de drone circularam nas redes sociais, mas a extensão dos danos permaneceu incerta. Um tanque de combustível com 10.000 metros quadrados está em chamas em uma vila russa perto de Perm, nas montanhas Urais. Os serviços de emergência russos confirmaram o incidente. Embora não tenham divulgado informações sobre um ataque de drone, é importante notar que os drones ucranianos podem cobrir tais distâncias. A vila fica a cerca de 1.700 quilômetros de distância da Ucrânia. Leia mais aqui.

09:30 Julia Navalnaya Desconsidera Negociações com Putin

Julia Navalnaya descartou a ideia de negociações com o presidente russo Vladimir Putin como desnecessária. "Não há necessidade de negociar com ele (...), precisamos lutar contra ele para que um dia a justiça triunfe", disse Navalnaya, esposa exilada de Alexey Navalny, crítico do Kremlin, antes do Conselho Constitucional da França em Paris. "O Ocidente não entende que Putin não espera que alguém engaje em negociações com ele. (...) Ele não se importa", ela acrescentou. Ela enfatizou a importância de "manter-se firme e não ser intimidado por esse regime". Em julho, ela foi classificada como "terrorista e extremista" na Rússia. Pouco antes, um tribunal russo havia emitido um mandado de prisão contra ela por "participação em uma organização extremista".

08:58 Ucrânia Revela Estimativas de Vítimas de Tropas Russas

O Estado-Maior da Ucrânia publicou novas figuras de baixas de tropas russas na Ucrânia. O relatório indica que aproximadamente 657.940 soldados russos perderam a vida na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.230 baixas. O relatório também afirmou que 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones foram destruídos. No total, a Rússia teria perdido 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 navios e um submarino, segundo a Ucrânia. Fontes confirmam que essas figuras são, no mínimo, subestimativas.

08:09 Região de Sumy Sofre 82 Ataques Russos

As forças russas teriam lançado 82 ataques contra a região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, nas últimas 24 horas, segundo a administração militar regional via Telegram. Oito civis ficaram feridos nesses ataques. As forças russas teriam empregado morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones. Mais de dez localidades na região de Sumy foram afetadas, incluindo Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucrânia Inaugura Primeiro Escritório de Alistamento na Polônia

O exército ucraniano inaugurou um escritório de recrutamento na Polônia, anunciou o Ministério da Defesa da Ucrânia. O escritório de recrutamento para a "Legião Ucraniana", situado em Lublin, na Polônia, é o primeiro centro de recrutamento militar ucraniano no exterior. O acordo para treinar uma "Legião Ucraniana" na Polônia foi parte de um acordo de segurança assinado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk em julho. Desde a invasão russa, a Polônia abriga quase um milhão de refugiados da Ucrânia. Estimativas sugerem que cerca de 300.000 indivíduos ucranianos em idade de combate residem na Polônia. O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, esclareceu ao portal "Wirtualna Polska" que a Polônia não é responsável pelo recrutamento de voluntários ucranianos, mas apenas pelo seu treinamento militar. "O número de ucranianos que se alistaram é insuficiente", disse Kosiniak-Kamysz. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, cerca de 200 aplicações já foram registadas.

06:52 ISW: Forças Russas Enfrentam Dificuldades com Ofensivas Adicionais no Leste da UcrâniaAs forças armadas russas enfrentam limitações de recursos capazes de sustentar esforços ofensivos intensificados por longos períodos, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). A ofensiva de verão russa havia sido planejada por meses pelos comandantes militares russos. No entanto, os reservistas e recursos acumulados para esse propósito provavelmente teriam se esgotado significativamente como resultado dos intensos combates enfrentados nos últimos meses, de acordo com o ISW. Prevê-se que a atual ofensiva russa no leste da Ucrânia atinja seu auge nas próximas semanas ou meses, com base em avaliações anteriores de oficiais ucranianos e do ISW.

06:12 Zelensky: "Aumentar a Força de Defesa é Essencial"O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, elogia a visita do Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv, dois dias após sua posse, como "impactante". Em seu discurso noturno em vídeo, Zelensky expressa a urgência de transformar essa prioridade em decisões concretas. Ele enfatiza a importância de honrar todos os compromissos dos aliados da Ucrânia em relação ao seu apoio à defesa, referindo-se a promessas anteriores que foram quebradas ou não cumpridas adequadamente. Zelensky destaca a necessidade de fortalecer ainda mais as linhas de frente. Ele também pede aos seus parceiros autorização para empregar armas de alcance estendido contra objetivos militares dentro do território russo. "Todos dentro da aliança são conscientes da necessidade", reconhece o presidente. Além disso, Zelensky destaca a defesa aérea como outra prioridade significativa.

05:35 Ucrânia Exibe Armas para Atrair Investidores EstrangeirosO Ministério da Defesa da Ucrânia está ansioso para atrair investidores estrangeiros para o setor de defesa. Uma exposição exclusiva de armas foi organizada para potenciais investidores estrangeiros em um local secreto na Ucrânia, segundo a agência de notícias Ukrinform. O vice-ministro Dmytro Klimenkov exibiu uma variedade de armas ucranianas, como um sistema de míssil antitanque, uma artilharia autopropulsada, veículos não tripulados kamikaze e veículos para desminagem. "Possuímos avanços únicos que foram testados em combate e ainda mais aperfeiçoados pelos desenvolvedores", afirmou Klimenkov. O Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu aproximadamente 4 bilhões de dólares (3,6 bilhões de euros) na indústria de defesa e busca investimentos adicionais de parceiros estrangeiros.

05:10 Moscou: Drone Explodido Acende Tanque Abandonado em FogoOficiais de defesa aérea na região russa de Voronezh, perto da fronteira, supostamente neutralizaram vários drones ucranianos durante a noite. Um dos drones alvo supostamente caiu em um depósito de óleo, resultando em um tanque vazio pegando fogo. Relatórios preliminares sugerem não haver vítimas. Os eventos ainda não foram confirmados. Voronezh tem sido recentemente alvo de ataques de drones ucranianos.

02:51 Kyiv Fortalece Defesa no LesteO comandante das Forças Armadas da Ucrânia, General Oleksandr Syrskyi, ordenou o reforço das fortificações na região oriental de Donetsk. As forças russas estão infiltrando vários setores do leste da Ucrânia. Syrskyi anunciou nas redes sociais que está coordenando com a 25ª Brigada Paraquedista de Sicília em "um dos setores da linha de frente crítica".

22:22 Turismo da Letônia Sofre com o ConflitoA hostilidade da Rússia contra a Ucrânia também está afetando o turismo na Letônia. O jornal letão "Diena" reporta hoje que não apenas os empresários do setor de hospitalidade, mas também a Central Statistical Bureau destacam que esse conflito está impedindo uma retomada do turismo após a COVID-19. Não se trata apenas de se adaptar à ausência de turistas russos, mas também de potenciais hóspedes perceberem os Bálticos como uma região insegura próxima a operações militares.

21:40 Suíça Promete 1,5 Bilhão de Euros para a Reconstrução da UcrâniaA Suíça comprometeu-se a fornecer 1,5 bilhão de francos suíços (1,54 bilhão de euros) para projetos de reconstrução na Ucrânia nos próximos quatro anos, anunciou o embaixador da Suíça na Ucrânia e Moldávia, Felix Baumann. Um bilhão será destinado aos setores de autogoverno ucraniano, desminagem e ajuda humanitária. Os outros 500 milhões serão investidos em programas de reconstrução envolvendo o setor privado suíço, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios da Ucrânia. "Para reafirmar nosso compromisso, nosso representante aqui supervisionará a implementação deste projeto", afirmou Baumann durante uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba também mencionou a construção de moradias para os mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia como uma prioridade para a cooperação com a Suíça.

20:39 Ucrânia Adquire Sistema de Defesa Aérea Patriot da RomêniaO governo ucraniano obteve um sistema de defesa aérea Patriot da Romênia, confirmou o porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, à Radio Free Europe. "Expresso minha gratidão a cada nação que nos auxilia com a defesa aérea. Especialmente grato estou à Romênia pelos sistemas Patriot. Juntos podemos alcançar uma maior eficiência - podemos deter a agressão russa ao dispersar drones Shahed e mísseis", disse o Presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno na quarta-feira. Após alguma hesitação inicial, Bucareste decidiu em junho contribuir com um sistema Patriot. O governo romeno aprovou a entrega do sistema no mês passado.

19:57 Forbes: Gazprom se Tornou a Companhia Mais Prejudicada da RússiaA empresa estatal russa Public Joint Stock Company Gazprom sofreu um prejuízo líquido recorde de 5,5 bilhões de euros em 2023, pela primeira vez em 25 anos, de acordo com a revista de negócios Forbes. O Complexo Químico e de Gás de Amur, uma parceria entre a Sibur Holding e a Sinopec da China, ocupa o segundo lugar no índice da Forbes das empresas mais prejudicadas da Rússia. Também listadas entre as cinco primeiras estão a Ozon (prejuízo líquido de 408 milhões de euros), a United Aircraft Corporation pela Rostec (prejuízo líquido de 326 milhões de euros) e a rede social VK (prejuízo líquido de 326 milhões de euros).

