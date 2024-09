A Rússia lança ataques de artilharia na região de Sumy, resultando em 14 baixas.

Durante a cobertura da noite, forças russas lançaram um ataque à região de Sumy, no leste da Ucrânia, utilizando vários drones e foguetes. A cidade de Konotop sofreu o maior impacto deste ataque, deixando pelo menos 14 civis feridos, segundo autoridades locais. O incidente causou danos significativos à infraestrutura local, incluindo edifícios residenciais, escolas e empresas.

O ataque a esta cidade, que antes da invasão era habitada por cerca de 90.000 pessoas, levou a interrupções de energia e água. Equipes de reparo tentaram reconectar instalações essenciais, como hospitais e estações de tratamento de água, à rede elétrica. No entanto, não está claro quando as residências afetadas serão restauradas.

De acordo com a Força Aérea Ucraniana, o exército russo utilizou 5 foguetes e 64 drones de combate de origem iraniana no seu ataque. Destes, 44 drones foram interceptados com sucesso. A escala do ataque pode ser inferida a partir de relatórios militares, embora a sua veracidade não possa ser confirmada em detalhe. Como medida de precaução, defesas aéreas foram ativadas em torno da capital, Kyiv, para neutralizar drones entrantes.

Após o ataque, a União Europeia expressou preocupação com o agravamento do conflito e pediu um cessar-fogo imediato. A União Europeia também se comprometeu a apoiar a Ucrânia na restauração da sua infraestrutura e no auxílio a civis afetados.

