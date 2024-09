A Rússia inicia um ataque de retaliação em Kursk, capturando dez aldeias.

A Rússia parece estar obtendo avanços em uma operação militar na região de Kursk, de acordo com um comandante de alto escalão à agência de notícias TASS. Cerca de dez assentamentos foram supostamente retomados das forças ucranianas.

O exército de Moscou fez uma movimentação para expulsar as forças ucranianas que haviam atravessado para a área de Kursk. Um comandante das forças especiais chechenas, o major-general Apti Alaudinov, revelou isso em seu canal do Telegram, compartilhando também um vídeo que sugere a captura de oito soldados ucranianos. No entanto, essas alegações ainda não foram verificadas. Alaudinov ocupa o cargo de vice-chefe da administração política principal das forças armadas russas.

Inicialmente, a Ucrânia havia expandido inesperadamente para a região de Kursk no início de agosto. Durante esse ataque, Quieve tomou o controle de mais de 1.000 quilômetros quadrados e capturou muitos soldados russos. O objetivo era fazer com que Moscou reduzisse suas tropas na região oriental ucraniana de Donetsk para proteger Kursk. No entanto, analistas militares acreditam que essa estratégia não teve os resultados esperados. Embora Moscou tenha retirado algumas tropas da Ucrânia para proteger Kursk, não diluiu seu foco principal de ataque.

O presidente russo Vladimir Putin, que iniciou o ataque à Ucrânia há mais de dois anos e meio, considerou a contraofensiva ucraniana, que significou a entrada de território russo em uma zona de conflito pela primeira vez, como uma provocação. Ele prometeu expulsar os agressores e rejeitou a ideia de negociações de paz anteriores para pôr fim ao conflito.

O recente contra-ataque russo em Kursk representa a primeira grande tentativa de Moscou de desalojar as tropas ucranianas. Embora especialistas militares independentes tenham validado o avanço de uma coluna de veículos blindados do vilarejo de Korenjewo até o vilarejo de Slagost em direção ao sul, o Ministério da Defesa russo ainda não confirmou a retomada de nenhum assentamento.

O conflito ucraniano na região de Kursk passou por uma mudança significativa, com a Rússia relatando avanços e retomando vários assentamentos das forças ucranianas. Esse desenvolvimento é um contraste marcante com a expansão inicial da Ucrânia em Kursk, que viu Quieve tomar o controle de grandes territórios e capturar soldados russos.

